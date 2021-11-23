Сколько одесситов оштрафовали за поездки в транспорте без тестов и ковид-сертификатов

С 21 октября действуют новые правила межрегиональных перевозок для желтой и красной зон эпидбезопасности. За это время во всей Украине полиция составила 704 админпротокола, из них 25 в Одесской области.
Новые правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.
Эти ограничительные нормы не применяются к городским и внутриобластным перевозкам.
В сообщении Минздрава сказано, что за месяц действия новых полиция провела 91168 проверок наличия у водителей и членов экипажей документов о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на COVID-19.
Так, в автотранспорте было проведено 75149 проверок, на железнодорожных вокзалах – 15181, и в аэропортах – 805.
Скольких украинцев оштрафовали?
По выявленным фактам составлено 704 административных протокола по части 1 ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В частности полицейские составили протоколов:
- в Киевской области составили 216;
- в Черкасской – 83;
- в Полтавской – 67;
- в Сумской – 54;
- в Винницкой – 33;
- в Запорожской – 28;
- в Хмельницкой – 28;
- в Одесской – 25;
- в Донецкой – 23;
- в Луганской – 22;
- в Днепропетровской – 21;
- в Житомирской – 21;
- в Черновицкой – 15;
- в Ивано-Франковской – 13;
- в Херсонской – 11;
- в Ровенской – 10;
- в Черниговской – 9;
- в Тернопольской – 7;
- во Львовской – 6;
- в Харьковской – 5;
- в Киеве, Волынской и Николаевской областях – по 2
- в Закарпатской — 1.
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Кто несет ответственность?
Ответственность за наличие соответствующего документа на автобусных маршрутах несет пассажир, в железнодорожном и авиатранспорте – перевозчик.
За нарушение правил карантина может угрожать ответственность в виде штрафа.
Для использования межрегионального транспорта в регионах с желтым и красным уровнем эпидбезопасности пассажирам необходимо иметь один из указанных документов:
- оформленный на портале «ДИЯ» или в одноименном приложении «желтый» или «зеленый» международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
- документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у проводившего прививки врача;
- Международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год с даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививку в пункте прививки заведения здравоохранения, или у семейного врача;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ;
- сертификат о выздоровлении.
В то же время местные власти могут устанавливать дополнительные ограничения для общественного транспорта.
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