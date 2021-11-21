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Коронавирус в Одесской области 21 ноября: заболеваемость падает, смертность – нет

Коронавирус в Одесской области 21 ноября: заболеваемость падает, смертность – нет

По состоянию на утро воскресения, 21 ноября 2021 года, в Одесской области, как и по всей Украине, удерживаются высокая смертность от COVID-19. А вот новых случаев заболевания стало меньше. На текущий день коронавирусом болеют более 480 000 тысяч украинцев, а это значит, что при текущем показателе смертности, умрут не менее 10 000 человек

Коронавирус в Одесской области 21 ноября

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По информации Министерства охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области выявили 655 новых случаев ковид против 840 днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 223 671 случай заболевания.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 44 человека (столько же смертей было сутками ранее). Всего с начала пандемии в области умерли 4 974 больных.

Выздоровели за сутки 804 человека (днем ранее – 1 368). Всего, по официальным данным, с болезнью в Одесской области справились 171 523 человека.

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Коронавирус в Украине 21 ноября

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине отмечено 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса против 18 250 днем ранее.

Общее число случаев ковид в Украине достигло 3 332 943.

За сутки умерли 377 больных (всего с начала пандемии – 81 272). Выздоровели 14 450 человек (всего 2 762 950).

Продолжает болеть 488 721 украинец.

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро субботы, 20 ноября 2021 года, в Одесской области официально подтвердили выявили 840 новых случаев заражения коронавирусом, 44 человека умерли.

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Где сдалать прививку от ковид

Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.

Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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