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Коронавирус 20 ноября: в Одесской области очередной “спад выходного дня”

Коронавирус 20 ноября: в Одесской области очередной “спад выходного дня”

По состоянию на утро субботы, 20 ноября 2021 года, в Украине и, в частности, в Одесской области, отмечено меньше новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущими днями. Но не исключено, что причиной может стать меньшее количество сделанных тестов на COVID-19.

Коронавирус в Одесской области 20 ноября

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Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, за минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 840 новых случаев коронавируса против 916 днем ранее. Таким образом, на сегодня число зараженных в регионе увеличилось до 223 016.

За сутки умерли 44 ковидных больных (днем ранее – 52). Всего с начала пандемии в Одесской области от последствий COVID-19 скончались 4 930 человек.

За сутки выздоровели 1 368 жителей региона (против 1 939 днем ранее). Всего коронавирус успешно одолели 170 719 человек. Продолжают болеть 47 367 жителей области.

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Коронавирус в Украине 20 ноября

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 тогда как днем ранее их было 20 050.

Всего на сегодняшний день в стране ковид выявили у 3 322 308 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 664 больных (против 725 сутками ранее; всего с начала пандемии – 80 895). Выздоровели 21 979 больных (всего 2 748 500).

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Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро пятницы, 19 ноября 2021 года, в Одесской области официально подтвердили выявили 916 новых случаев заражения коронавирусом тогда как днем ранее их было 1055.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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