Коронавирус: Степанов заявил о вхождении Украины в “достаточно трудный период”

Украина вошла в “достаточно трудный период” из-за распространения нового штамма коронавируса.
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Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.
“Мы должны понимать: мы действительно зашли в достаточно трудный период с точки зрения нового штамма коронавируса. Он более контагиозный, то есть большее количество людей заражается, он поражает больше молодых людей. Более того, мы видим изменение клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. То есть совсем другая клиническая картина”, – подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что в одесской “ковидной” больнице начались серьезные проблемы с кислородом.
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