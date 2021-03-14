Коронавирус: Степанов заявил о вхождении Украины в “достаточно трудный период”

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Мы должны понимать: мы действительно зашли в достаточно трудный период с точки зрения нового штамма коронавируса. Он более контагиозный, то есть большее количество людей заражается, он поражает больше молодых людей. Более того, мы видим изменение клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. То есть совсем другая клиническая картина”, – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в одесской “ковидной” больнице начались серьезные проблемы с кислородом.

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