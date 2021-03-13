В одесской “ковидной” больнице начались серьезные проблемы с кислородом – волонтер

Об этом сообщила руководитель общественной организации “Корпорация монстров” Екатерина Ножевникова.

Он сообщила, что уже неделю ей постоянно звонят родственники больных с просьбой помочь с кислородными масками. А 13 марта 95-летнего участника Второй мировой войны госпитализировали, когда он уже был без сознания. Да и то, только после вмешательства местных властей.

Ножевникова обнародовала сообщение работника больницы № 5, которая является одной из опорных городских больниц для лечения коронавируса

«То, что происходит сейчас в больнице, – это просто массовое истребление людей. У нас не работает или не налажена работа кислорода. В нашей больнице реанимация на 7 человек. Все, кто туда поступают, крайне тяжелые. Сейчас регулярно каждый день пропадает на 1-2 часа кислород. Вчера у нас «похоронили» очередных двух человек из-за этих перебоев», – рассказал общественнице медик.

Он отмечает, что медики бессильны, а реанимация в определенные моменты (из-за гибели пациентов) напоминает газовую камеру.

«Есть места с кислородом. Теперь они называются так. Правда, разницу между реанимацией и койкой с кислородом видимо люди «у руля» не особо различают. Нам остается радоваться, что наши старики будут умирать не в мучении. С кислородом», – заявила волонтер.