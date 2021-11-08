Коронавирус Одесской области 8 ноября: полсотни смертей за сутки

На утро понедельника, 8 ноября 2021 года, число зараженных коронавирусом как в Одесской области, так и в Украине в целом несколько снизилось, но обольщаться по этому поводу еще рано: в последующие дни эти цифры могут вырасти в несколько раз.

Коронавирус в Одесской области 8 ноября

По информации Минздрава Украины, за прошедшие сутки, 7 ноября 2021 года, в Одесской области официально выявили 1 558 новых случаев COVID-19 против 1 664 днем ранее. В целом на сегодня в регионе 206 833 зараженных.

При этом смертельных случаев отмечено больше – за прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 50 больных, тогда как днем ранее таковых было всего 39 человек. А в целом с начала пандемии в Одесской области от COVID-19 умерли 4 391 человек.

На утро понедельника, 8 ноября, в регионе выздоровели от коронавирусной болезни 808 больных (сутками ранее – 268). Продолжают болеть 48 323 жителя области. В целом с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 154 119 человек.

Коронавирус в Украине 8 ноября

За прошедшие сутки, 7 ноября 2021 года, в Украине зарегистрировано 13 068 новых подтвержденных случая COVID-19 (сутками ранее – 17 419). Однако стоит напомнить, что это может быть связано с тем, что на выходных делается меньше тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 3 088 501 человек.

За сутки умерли 473 больных (сутками ранее – 449). Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 скончались 72 557 человек.

На утро 8 ноября, выздоровели 8 200 украинцев (всего 2 520 956).

Напомним, на утро воскресенья 7 ноября в Одесской области официально выявили 1 664 новых случаев COVID-19.

Также стоит отметить, что на сегодняшний день самый эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни и ее тяжелых последствий – вакцинация. Где в Одессе можно сделать прививку от COVID-19 “Одесская жизнь” рассказывала ЗДЕСЬ.

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