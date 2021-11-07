По состоянию на утро воскресения, 7 ноября 2021 года, обстановка с коронавирусом COVID-19 в Одессе и Одесской области остается весьма напряженной: Более 1600 новых случаев и десятки смертей. В целом по Украине тоже сохраняются высокая заболеваемость и смертность.

Коронавирус в Одесской области 7 ноября

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально выявили 1 664 новых случаев COVID-19, тогда как днем ранее их регистрировалось 2 177.

Всего на сегодняшний день в Одесской области насчитывается уже 205 275 зараженных этим опасным вирусом.

Случаев смерти от COVID-19 за прошедшие сутки отмечено больше по сравнению с предыдущим днем – 39 случаев против 24 днем ранее. Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни скончались 4 341 житель области.

По состоянию на утро воскресения, успешно одолели коронавирус 268 жителей области (сутками ранее таковых было 414). Продолжают болеть 47 623 человек.

В целом с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 153 311 жителей Одесчины.

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Коронавирус в Украине 6 ноября

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 17 419 новых подтвержденных случая COVID-19 против 25 063 сутками ранее.

По официальным данным, всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 3 075 433 человека.

За сутки умерли 449 больных (сутками ранее – 793). Всего с начала пандемии в Украине от COVID-19 скончались 72 084 человек.

На утро 6 ноября, коронавирусную болезнь успешно одолели 8 520 украинцев (всего 2 512 756).

Как сообщалось, на утро субботы, 6 ноября 2021 года, в Одесской области регистрировали 2 177 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли.

Напомним, на сегодняшний день самым эффективным способом защитить себя от коронавирусной болезни является вакцинация. Где в Одессе можно сделать прививку от COVID-19 “Одесская жизнь” рассказывала ЗДЕСЬ.

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