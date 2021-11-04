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Почему до сих пор неизвестно происхождение коронавируса?

Почему до сих пор неизвестно происхождение коронавируса?

Американская разведка в конце октября опубликовала отчет с выводами о происхождении коронавируса. Аналитики не смогли определить источник COVID-19, но считают, что Китай не разрабатывал вирус как биологическое оружие.

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Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о создании специальной научной группы, чтобы разобраться, откуда же все-таки появился COVID-19. Ведь если найти источник, то можно лучше подготовиться к новым эпидемиям.

Давайте разберемся, почему разведчики и ученые до сих пор не могут найти источник коронавируса, и какие версии они отрабатывают.

К каким выводам пришла американская разведка?

Мнения аналитиков разделились, они не смогли придти единому мнению. Есть три точки зрения:

  1. природное происхождение (передача от животного к человеку)
  2. лабораторное происхождение (утечка)
  3. обе эти гипотезы одинаково вероятны

Аналитики ссылаются на нехватку разведывательной и научной информации. Китай официально отказался сотрудничать в расследовании происхождения вируса. Нет доказательств, что вирусологическая лаборатория в Ухани занималась разработкой SARS-CoV-2.

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Проследить путь вируса от животного к человеку тоже не представляется возможным — недостаточно данных о возможном первичном контакте. Поиск оригинального носителя вируса обычно занимает много времени. Например, чтобы найти причину вспышки атипичной пневмонии 2002 года, понадобилось 15 лет. Это оказались летучие мыши, которые жили в пещере одной из провинций Китая.

Разве Китай не ведет себя подозрительно, отказываясь сотрудничать?

В принципе, китайцы и раньше себя так вели. Во время эпидемии атипичной пневмонии, китайские власти не спешили информировать ВОЗ о резком увеличении числа заражений. Они скрывали информацию и не давали СМИ освещать факты о смертях.

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В декабре 2019 года в Ухане зафиксировали вспышку пневмонии, связанную с коронавирусом, и спустя три месяца ВОЗ объявила о начале пандемии. Тогда многие обвиняли Институт вирусологии в Ухане, который исследовал коронавирусы, в утечке опасного вируса. Но китайцы все отрицали.

Институт вирусологии в Ухане

Институт вирусологии в Ухане. Фото: Koki Kataoka

Спустя год после начала эпидемии коронавируса, эксперты Всемирной организации здравоохранения провели в Китае почти месяц. Искали источник COVID-19, но не нашли. В своем докладе они сообщили, что считают утечку из лаборатории маловероятной и придерживаются версии о природном происхождении вируса, от животного к человеку.

Этот отчет вызвал много критики в адрес экспертов, ведь по факту, китайские власти не позволяли исследователям самостоятельно собирать доказательства. Даже глава ВОЗ заявил, что рано исключать версию о лабораторной утечке. «Я сам был лаборантом, я иммунолог, и работал в лаборатории, а в лабораториях случаются несчастные случаи. Это обычное дело», — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

От какого животного мог пойти вирус? Снова от летучих мышей?

Есть несколько версий природного происхождения коронавируса:

  • через животное-хозяина к человеку
  • через животное-посредника к человеку
  • через замороженное мясо диких животных

Летучие мыши — это потенциальные разносчики инфекций и коронавирусов. Ученые давно предупреждали, что многие эпидемии будут связаны с летучими мышами. Что касается животного-посредника, то в списке подозреваемых панголин или как его еще называют, ящер.

Панголин

Панголин

Эксперты ВОЗ отметили, что на рынке в Ухане продавали много мяса с местных ферм. Его привозили в замороженном виде. Если бы удалось взять пробы с этого мяса и сравнить с пробами летучих мышей, то можно установить путь коронавируса. Но такой возможности у исследователей не было: Китай неохотно идет на сотрудничество.

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Фото: reaction.life

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Редакция ПРОФИЛЬ

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