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Коронавирус 5 ноября: число больных в Одесской области перевалило за 200 тысяч

Коронавирус 5 ноября: число больных в Одесской области перевалило за 200 тысяч

По состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 тогда как днем ранее их было 1899.

Коронавирус в Одесской области 5 ноября

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По данным Министерства охраны здоровья Украины, в целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 201 434 человек.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 60 жителей региона (всего начала пандемии коронавирус забрал 4278 жизней).

Выздоровели 898 жителей области (всего 152 629), продолжают болеть 44 527 человек.

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Ситуация с COVID-19 в Украине 5 ноября

За минувшие сутки, 4 ноября 2021 года, в Украине зарегистрировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавируса (сутками ранее 27 377.

По информации Минздрава, общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 3 миллиона и на сегодня составляет 3 032 951.

За сутки в стране от коронавирусной болезни умерли 696 человек (всего с начала пандемии 70 842), выздоровели 13 281 больной (всего 2 492 419).

Как сообщалось, на утро четверга, 4 ноября, в Одесской области зарегистрировали 1899 новых случаев заражения коронавирусом, умер 71 больной.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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