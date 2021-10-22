Коронавирус мутирует: Украину может атаковать еще один опасный штамм

Уже к Новому году в Украине может появиться новая опасная мутация коронавируса – Дельта-штамм AY.4.2.
Новый штамм коронавируса более опасен
Новый тип коронавируса AY.4.2 впервые был обнаружен в Великобритании 19 октября.
По мнению экспертов, этот штамм может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии.
Как заявил накануне глава ГУ Госпродспотребслужбы в Киеве Олег Рубан, на данный момент новая мутация «Дельта»-штамма зафиксирована только в двух странах – Великобритании и Израиле. А по данным СМИ, единичные случаи заболевания новым вариантом коронавируса зафиксированы и в России.
В этой связи глава Госпродпотребслужбы не исключает, что за счет миграции и быстрого распространения данной инфекции уже через пару месяцев новый возбудитель может начать циркулировать и в Украине.
«Если циркулирует в Европе, я думаю, что в Украине будет через два месяца также циркулировать за счет миграции, за счет распространения данной инфекции. Новый возбудитель зафиксировано только в Израиле и Великобритании»,
– цитирует Олега Рубана УНН.
Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране опасной мутации «Дельта»-штамма коронавируса.
Напомним, по состоянию на утро пятницы, 22 октября, в Одесской области официально зарегистрировано 1 484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией тогда как днем ранее их было 1 367.
Другие материалы о коронавирусе:
- Ковид не в цифрах, а в лицах: как болеют коронавирусом украинцы (фоторепортаж);
- Заболели коронавирусом: когда нужно лечь в больницу?
- Кому положен бесплатный ПЦР-тест и кто даст направление?