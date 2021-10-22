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Коронавирус мутирует: Украину может атаковать еще один опасный штамм

Коронавирус мутирует: Украину может атаковать еще один опасный штамм

Уже к Новому году в Украине может появиться новая опасная мутация коронавируса – Дельта-штамм AY.4.2.

Новый штамм коронавируса более опасен

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Новый тип коронавируса AY.4.2 впервые был обнаружен в Великобритании 19 октября.

По мнению экспертов, этот штамм может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии.

Как заявил накануне глава ГУ Госпродспотребслужбы в Киеве Олег Рубан, на данный момент новая мутация «Дельта»-штамма зафиксирована только в двух странах – Великобритании и Израиле. А по данным СМИ, единичные случаи заболевания новым вариантом коронавируса зафиксированы и в России.

В этой связи глава Госпродпотребслужбы не исключает, что за счет миграции и быстрого распространения данной инфекции уже через пару месяцев новый возбудитель может начать циркулировать и в Украине.

«Если циркулирует в Европе, я думаю, что в Украине будет через два месяца также циркулировать за счет миграции, за счет распространения данной инфекции. Новый возбудитель зафиксировано только в Израиле и Великобритании»,

– цитирует Олега Рубана УНН.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране опасной мутации «Дельта»-штамма коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 22 октября, в Одесской области официально зарегистрировано 1 484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией тогда как днем ранее их было 1 367.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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