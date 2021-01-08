Коронавирус 8 января: на Одесчине плюс 274 новых случая COVID-19

По состоянию на утро пятницы, 8 января 2021 года, в Украине выявили 5 676 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных COVID-19 в стране выросло до 1 105 169, информирует система мониторинга СНБО. За сутки выздоровели 5 131 человек, умерли 83 украинца.

На первом месте по количеству зараженных город Киев. Далее следуют Одесская, Харьковская и Львовская области.

В Одесской области за сутки выявили 274 новых случая COVID-19. Всего на сегодня в регионе 74 918 зараженных. За сутки от коронавирусной болезни выздоровели 439 человек и никто не умер. Болеют 22 747 человек.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на утро четверга, 7 января, в Одесской области выявили 694 новых случая COVID-19. В Украине – 8 997 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 января в Украине начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.