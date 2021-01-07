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Коронавирус 7 января: в Одесской области почти 700 новых случаев COVID-19

Коронавирус 7 января: в Одесской области почти 700 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро четверга, 7 января 2021 года, в Украине выявили 8 997 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, на сегодня в стране 1 099 493 зараженных. Выздоровели 773 214 человек (плюс 11 316 за сутки), умерли 19 505 больных (за сутки не стало 148 украинцев).

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Такие данные приводит система мониторинга СНБО.

Одесская область по-прежнему лидирует по числу зараженных COVID-19 – она на втором месте после Киева. Чуть меньше «коронавирусных» больных в Харьковской и Львовской областях.

За прошедшие сутки на Одесчине выявили 694 новых случая COVID-19. Общее число зараженных в регионе достигло 74 644 человек. За сутки умерли от коронавируса 14 больных (всего с начала эпидемии 1 121 человек). Выздоровели 1 428 пациентов (всего таковых 50 611 человек). Болеют 22 912 человек.

Как сообщалось ранее, на утро среды 6 января в Одесской области подтвердили 668 случаев коронавируса. 23 пациента скончались и 1 162 человека выздоровели.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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