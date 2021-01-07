Коронавирус 7 января: в Одесской области почти 700 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро четверга, 7 января 2021 года, в Украине выявили 8 997 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, на сегодня в стране 1 099 493 зараженных. Выздоровели 773 214 человек (плюс 11 316 за сутки), умерли 19 505 больных (за сутки не стало 148 украинцев).

Такие данные приводит система мониторинга СНБО.

Одесская область по-прежнему лидирует по числу зараженных COVID-19 – она на втором месте после Киева. Чуть меньше «коронавирусных» больных в Харьковской и Львовской областях.

За прошедшие сутки на Одесчине выявили 694 новых случая COVID-19. Общее число зараженных в регионе достигло 74 644 человек. За сутки умерли от коронавируса 14 больных (всего с начала эпидемии 1 121 человек). Выздоровели 1 428 пациентов (всего таковых 50 611 человек). Болеют 22 912 человек.

Как сообщалось ранее, на утро среды 6 января в Одесской области подтвердили 668 случаев коронавируса. 23 пациента скончались и 1 162 человека выздоровели.

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