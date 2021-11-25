Коронавирус 25 ноября: заболеваемость в Одесской области снова выросла

По состоянию на утро четверга, 25 ноября 2021 года в Одесском регионе снова выросла заболеваемость COVID-19, хотя все последние дни наблюдалась тенденция к ее уменьшению.

Коронавирус в Одесской области 25 ноября

За минувшие сутки в Одесской области официально зарегистрированы 607 новых случаев заражения коронавирусной болезнью, тогда как сутками ранее заболел 491 человек.

В целом с начала пандемии в регионе насчитывается 225 696 случаев COVID-19.

За сутки от последствий коронавируса в Одесской области скончались 23 человека, тогда как днем ранее умерли 16. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал 5081 жизнь жителей региона.

За прошедшие сутки выздоровели 607 жителей области (днем ранее их было 1521).

Продолжают болеть 44 514 человек.

Коронавирус в Украине 25 ноября

По сообщению Минздрава, за минувшие сутки, 21 ноября 2021 года, в Украине зафиксировано 16943 новых случаев COVID-19 (как днем ранее их было 12 729).

Всего на сегодня коронавирус выявили у 3 384 404 украинцев.

За сутки от COVID-19 умерли 628 человек, тогда как вчера скончались 726. В целом, с начала пандемии в Украине от последствий ковид скончался 83 541 больной.

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро среды, 24 ноября 2021 года, в Одесской области выявили 491 новый случай ковид, умерли 16 человек.

Где сдалать прививку от ковид

Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.

Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

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