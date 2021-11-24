Коронавирус 24 ноября: в Одесской области заболеваемость пошла на спад

По состоянию на утро среды, 24 ноября 2021 года в Одесском регионе и по всей Украине заболеваемость COVID-19 уменьшается, но и смертность тоже пошла на спад.
Коронавирус в Одесской области 24 ноября
За минувшие сутки в Одесской области официально зарегистрирован 491 новый случай заражения коронавирусной болезнью, тогда как сутками ранее заболели 439 человек.
В целом с начала пандемии в регионе насчитывается 225 052 случай COVID-19.
За сутки от последствий коронавируса в Одесской области скончались 16 человек против 40 днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал 5058 жизни жителей региона.
За прошедшие сутки выздоровел 1521 житель области (днем ранее их было 1773).
Продолжают болеть 44 500 жителей области.
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Коронавирус в Украине 23 ноября
По сообщению Минздрава, за минувшие сутки, 21 ноября 2021 года, в Украине зафиксировано 12 729 новых случаев COVID-19 (как днем ранее их было 7 474).
Всего на сегодня коронавирус выявили у 3 353 136 украинцев.
За сутки от COVID-19 умерли 726 человек, тогда как вчера скончались 326. В целом, с начала пандемии в Украине от последствий ковид скончались 82 318 больных.
Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро вторника, 23 ноября 2021 года, в Одесской области выявили 439 новых случаев ковид, умерли 40 человек.
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Где сдалать прививку от ковид
Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.
Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:
с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).
Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.
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