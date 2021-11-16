Коронавирус 16 ноября: 1546 новых случаев и 46 смертей

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021 года, в Одесской области увеличилось число выявленных случаев COVID-19. Умерло 46 больных.
Коронавирус в Одесской области 16 ноября
По информации Министерства охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области выявили 1546 новых случаев ковид против 901 днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 218 701 случай заболевания.
За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 46 человек (76 сутками ранее). Всего с начала пандемии в области умер 4 721 больной.
Выздоровели за сутки 2123 человека ( днем ранее – 982). Всего, по официальным данным, таковых в Одесской области 164 967 человек.
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Коронавирус в Украине 16 ноября
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине отмечено 16 308 новых подтвержденных случаев коронавируса против 10 802 днем ранее.
Общее число случаев ковид в Украине достигло 3 244 749.
За сутки умерли 838 больных (всего с начала пандемии – 77 985). Выздоровели 21 914 человек (всего 2 664 373).
Напомним, на утро понедельника, 15 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 901 случай заражения коронавирусом, 76 больных умерли.
Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.
Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:
с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).
Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.
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