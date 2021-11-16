Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 16 ноября: 1546 новых случаев и 46 смертей

Коронавирус 16 ноября: 1546 новых случаев и 46 смертей

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021 года, в Одесской области увеличилось число выявленных случаев COVID-19. Умерло 46 больных.

Коронавирус в Одесской области 16 ноября

Подписаться

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области выявили 1546 новых случаев ковид против 901 днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 218 701 случай заболевания.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 46 человек (76 сутками ранее). Всего с начала пандемии в области умер 4 721 больной.

Выздоровели за сутки 2123 человека ( днем ранее – 982). Всего, по официальным данным, таковых в Одесской области 164 967 человек.

Читайте также: Каждый украинец, прошедший курс вакцинации от ковид, получит по 1 000 грн 

Коронавирус в Украине 16 ноября

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине отмечено 16 308 новых подтвержденных случаев коронавируса против 10 802 днем ранее.

Общее число случаев ковид в Украине достигло 3 244 749.

За сутки умерли 838 больных (всего с начала пандемии – 77 985). Выздоровели 21 914 человек (всего 2 664 373).

Напомним, на утро понедельника, 15 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 901 случай заражения коронавирусом, 76 больных умерли.

Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.

Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

Еще новости на тему коронавируса в Одесе и области:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить