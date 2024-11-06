Кому молятся верующие сегодня, 6 ноября, и как привлечь удачу на весь год

Сегодня, 6 ноября, по новому церковному календарю православные христиане почитают святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского и преподобного Луку Киево-Печерского.

По старому стилю сегодня день памяти мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, а также иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Святой исповедник Павел: много страдал за веру

Павел, патриарх Константинопольский, жил в IV веке и был родом из Солуни. Еще с детства он приобщился к христианству, много времени посвящал молитвам. Кроме этого, изучил многие науки, поэтому считался образованным.

Святой Павел был избран Константинопольским архиепископом после смерти предыдущего архиепископа Александра в 337 году. Его назначение произошло во время борьбы между арианами, отрицавшими божественную природу Иисуса Христа, и сторонниками Никейского символа веры, утверждавшего равенство Сына Божия с Богом Отцом. Павел был ярым защитником ортодоксального христианства, поддерживая Никейское учение.

Сопротивление ариан и вмешательство политических сил, особенно императора Констанция II, сторонника арианства, привели к многочисленным изгнаниям Павла. Он был несколько раз вынужден покидать кафедру и скрываться. Первый раз его выгнали к Понту, а впоследствии, по возвращении, снова выгнали из-за давления со стороны арианской партии. Его последующие изгнания были особенно тяжелыми, в частности в Малую Азию, а затем в Армению.

Святой Павел испытал тяжкие испытания из-за своей непоколебимой веры. В изгнании в Армении он был жестоко убит около 350 во время богослужения по приказу арианских правителей. Его смерть считается мученической, и он прославился как исповедник за свое мужество в борьбе за православное учение.

В 381 году царь Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь. Там они находились долгое время, а в 1326 году были перенесены в Венецию.

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Лука Киево-Печерский был экономом в Киево-Печерской лавре в XIII веке. Больше о его жизни ничего неизвестно. Мощи святого почивают в Ближних пещерах лавры.

Приметы на 6 ноября: что предвещает скорый снег, а что – тепло

По приметам дня судят о том, какими будут погода в ближайшее время и зима:

вороны собрались в стаи – пойдет снег;

голуби воркуют – к теплу;

выпал первый снег – зима будет снежной и теплой;

тепло в этот день – зимой не будет больших холодов.

В народе день прозвали Павлов день, Павел Ледостав. Считается, что с этого дня реки и озера уже покрываются первым льдом, а наши предки верили, что святой Павел сам спускается на землю для этого.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит говорить плохо о покойниках, вспоминать об их грехах, иначе можно навлечь на себя несчастье.

Не следует также вынашивать план мести или думать о ком-то в негативном ключе – это плохо повлияет на здоровье.

Не следует давать и брать деньги в долг, делать крупные покупки и отправляться в дальнюю дорогу.

Женщинам в этот день приметы не советуют заниматься тяжелой работой.

Что можно делать сегодня

Чаще всего в этот день реки и другие водоемы покрывают лед. Потому ловить рыбу не ходят. Принято сидеть дома и заниматься домашними делами.

А еще в народе говорят, что если сегодня надеть какую-то обновку или только что выстиранную одежду, тогда весь год во всем будет удача.

Обещания, данные в этот день, нужно обязательно выполнить.

Кто отмечает именины 6 ноября