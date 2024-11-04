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Стартовал отопительный сезон: когда тепло будет в домах одесситов

Стартовал отопительный сезон: когда тепло будет в домах одесситов

В Одессе стартовал отопительный сезон, однако батареи в квартирах одесситов до сих пор холодые, а температура воздуха продолжает снижаться. Рассказываем, когда тепло появится в домах и готов ли город к возможным отключениям света.

Согласно распоряжению Одесского городского головы, в первую очередь к централизованному отоплению подключат детские сады, школы и больницы.

Подключение в пределах всего города продлится от одной недели до 10 дней, говорят в мэрии.

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распоряжение

По словам депутата Одесского горсовета Петра Обухова, с понедельника малыши и школьники уже будут в теплых помещениях, а потом тепло распространят на все дома.

— Маленькие и средние одесские котельные оборудованы генераторами еще с прошлой зимы, поэтому, если будут блэкауты, то большинство одесситов будут все равно с теплом. Большие — не оборудованы, но мы ожидаем газотурбинные генераторы, которые смогут питать большие котельные во время блэкаутов, а также генерировать дополнительное электричество для других нужд, например, для водопровода, — пояснил чиновник.

О том, как Одесса готовится к холодам и как накажут должников за тепло, «Одесской жизни» рассказала заместитель городского головы Анна Позднякова.

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