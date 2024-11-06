Кому моляться віруючі сьогодні, 6 листопада, і як залучити успіх на весь рік

Сьогодні, 6 листопада, за новим церковним календарем православні християни вшановують святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського та преподобного Луку Києво-Печерського.

За старим стилем сьогодні день пам’яті мученика Арефи та з ним 4299 мучеників, а також ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість».

Святий сповідник Павло: багато страждав за віру

Павло, патріарх Константинопольський, жив у IV столітті та був родом із Солуні. Ще змалку він долучився до християнства, багато часу присвячував молитвам. Крім цього, вивчив багато наук, тому вважався освіченим.

Святого Павла було обрано Константинопольським архієпископом після смерті попереднього архієпископа Олександра у 337 ​​році. Його призначення відбулося під час боротьби між аріанами, які заперечували божественну природу Ісуса Христа, і прихильниками Нікейського символу віри, який стверджував рівність Божого Сина з Богом Отцем. Павло був затятим захисником ортодоксального християнства, підтримуючи Нікейське вчення.

Опір аріан та втручання політичних сил, особливо імператора Констанція II, прихильника аріанства, призвели до численних вигнань Павла. Він був кілька разів змушений залишати кафедру та ховатися. Вперше його вигнали до Понта, а згодом, після повернення, знову вигнали через тиск з боку аріанської партії. Його подальші вигнання були особливо важкими, зокрема у Малу Азію, та був у Вірменію.

Святий Павло зазнав тяжких випробувань через свою непохитну віру. У вигнанні у Вірменії він був убитий близько 350 під час богослужіння за наказом аріанських правителів. Його смерть вважається мученицькою, і він прославився як сповідник за свою мужність у боротьбі за православне вчення.

У 381 році цар Феодосій Великий переніс мощі Павла до Константинополя. Там вони були довгий час, а в 1326 році були перенесені до Венеції.

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Лука Києво-Печерський був економом у Києво-Печерській лаврі у XIII столітті. Більше про його життя нічого невідомо. Мощі святого спочивають у Ближніх печерах лаври.

Прикмети на 6 листопада: що віщує швидкий сніг, а що – тепло

За прикметами дня судять про те, якими будуть погода найближчим часом та зима:

ворони зібралися в зграї – піде сніг;

голуби воркують – до тепла;

випав перший сніг – зима буде сніговою та теплою;

тепло у цей день – взимку не буде великих холодів.

У народі день прозвали Павлів день, Павло Лєдостав. Вважається, що з цього дня річки та озера вже покриваються першою кригою, а наші пращури вірили, що святий Павло сам спускається на землю для цього.

Що не можна робити сьогодні

Не варто говорити погано про покійників, згадувати про їхні гріхи, інакше можна спричинити нещастя.

Не слід також виношувати план помсти або думати про когось у негативному ключі – це погано вплине на здоров’я.

Не слід давати і брати гроші в борг, робити великі покупки та вирушати в далеку дорогу.

Жінкам цього дня прикмети не радять займатися тяжкою роботою.

Що можна робити сьогодні

Найчастіше цього дня річки та інші водоймища покривають лід. Тому ловити рибу не ходять. Прийнято сидіти вдома та займатися домашніми справами.

А ще в народі кажуть, що якщо сьогодні надіти якусь обновку або щойно випраний одяг, тоді весь рік у всьому буде удача.

Обіцянки, дані цього дня, потрібно обов’язково виконати.

Хто відзначає іменини 6 листопада