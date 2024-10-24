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«Всех скорбящих Радость»: церковный праздник и приметы 24 октября

«Всех скорбящих Радость»: церковный праздник и приметы 24 октября

В этот день, 24 октября 2024 года, православная церковь отмечает по новому церковному календарю (6 ноября по старому) день памяти мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, а также празднуют память иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». О традициях и приметах дня, а также какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю – в материале «Одесской жизни».

Кого вспоминает церковь сегодня

Арефа жил в VI веке и был правителем города Неграна в Гравии. Жители этого города были христианами. Но аравийский царь Дунаан был иудеем и по его приказу было велено истребить последователей Христа.

Войско Дунаана подошло к городу, но не смогло его взять штурмом, и тогда царь решил обмануть жителей, пообещав их обложить налогами и не требовать перехода в иудейство. Жители города открыли ворота и пожалели об этом: клириков Церкви (427 человек) сожгли на костре, а правителя Арефу и других старейшин бросили в тюрьму. Проповедники царя ходили по городу, пытаясь обратить христиан в иудейство, но безуспешно. Мученическую смерть за Христа приняли свыше 4 тыс. жителей города.

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В этот де день церковь отмечает день иконы «Всех скорбящих Радость», которая почитается как чудотворная.

Икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» известна большим количеством чудес. Она прославилась в 1688 году. Произошел один случай: сестра патриарха Иоакима Евфимия, которая жила в Москве, страдала неизлечимой болезнью. Однажды во время молитвы женщина услышала голос – он велел идти в храм Преображения Господня и найти образ, именуемый «Всех скорбящих Радость». Евфимия узнала, что в этом храме действительно есть такая икона, поэтому сделала, как было велено – священник отслужил молебен, и она вскоре исцелилась. Произошло это 24 октября.

Всех скорбящих радость, икона в храме

Существует много списков (копий) иконы, которые также почитаются как чудотворные. Многие из них находятся в больницах и тюрьмах, известно, что молитвы перед образом исцеляют даже тяжелобольных людей. Также по преданию, Богородицы являлась в больнице Киево-Печерской лавре – икону «Всех скорбящих Радость» туда пожертвовал основатель больницы князь Николай Святоша.

На иконе «Всех скорбящих Радость» Богородица изображена в полный рост, стоящая в сиянии, с Младенцем на левой руке. Ее окружают ангелы и люди, охваченные недугами и скорбями. Выше, в облаках, находится изображение Новозаветной Троицы. В ранних вариантах иконографии в руке Богородицы изображены четки, свиток или хлеб. Существуют также списки, где Богоматерь изображена без Младенца со скипетром в правой руке, а левой она передает хлеб.

Считается, что икона «Всех скорбящих Радость» помогает в самых отчаянных и тяжелых жизненных ситуациях. Перед ней верующие просят исцеления от болезней, о выздоровлении и здоровье детей, помочь наладить семейную жизнь, защитить от обидчиков, утешить в скорби.

По старому церковному стилю сегодня – день памяти апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника.

Приметы на 24 октября: когда ждать зиму

туман

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и когда ждать зиму:

  • снег с утра – зима будет морозной;
  • туман спустился – потеплеет;
  • деревья стоят в листьях – к суровой и долгой зиме;
  • луна в дымке – жди ненастье;
  • небо ночью прояснилось – будет мороз.

В народе 24 октября – праздник Афанасиев день, названный так в честь святителя Афанасия, патриарха Цареградского, память которого также совершается сегодня.

Что нельзя делать сегодня

  • Наши предки считали, что в этот день нельзя принимать подарки от людей противоположного пола – именно в этот период очень легко приворожить.
  • Не стоит брать в руки такие предметы, как зеркала или вазы – если что-нибудь разобьется, то вы или ваши родственники скоро серьезно заболеете.
  • Запрещается давать свои вещи чужим и носить одежду других.

Что можно делать сегодня

  • Существовало поверье, если в этот день неожиданно встретить белую собаку, то нужно последовать за ней – она приведет к счастливой и богатой жизни. Обязательно накормите собаку, и добро к вам вернется.
  • По народной традиции 24 октября готовят сезонную зимнюю одежду – проветривают, стирают и чинят.
  • Считается, что в этот день хорошо совершать сделки купли-продажи – они будут успешными.

Кто отмечает день ангела 24 октября

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ираклий, Николай, Иван, Алексей, Георгий, Афанасий, Петр.
  • По старому стилю день ангела у Филиппа, Анатолия, Макара, Иосифа, Антона, Александра, Зинаиды, Виктории.

Талисманом человека, рожденного 24 октября, является гранат. Этот камень был известен уже древним скифам, украшавшим им свои изделия из золота. Считалось, что гранат способен остановить даже самое сильное кровотечение.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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