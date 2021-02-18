Новости Одессы и Одесской области

Казино в законе и пляж под водой: главные новости Одессы за 17 февраля

Казино в законе и пляж под водой: главные новости Одессы за 17 февраля

В среду, 17 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

Кабинет министров Украины принял решение о возвращении адаптивного карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуры двух заместителей главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.

В Одессе может открыться легальное казино. Предварительное разрешение на этот вид бизнеса получило ООО «Гагарин групп», которое владеет отелем «Гагарин» в Аркадии.

В Одессе на 16-й станции Большого Фонтана после шторма Тристан почти полностью исчез один из пляжей.

В Одессе насчитали еще несколько проблемных домов, которым может грозить обрушение.

У Одессы может появиться еще один город-побратим. На сей раз в Узбекистане.

Фото Ивана Мягченкова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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