Одесский «домогрох»: каким домам грозит обрушение? (фото)

В Одессе насчитали еще несколько проблемных домов, которым может грозить обрушение. Тема одесского «домогроха» была поднята в ходе отчета о работе в 2020 году управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.

О ряде проблемных домов, находящихся в коммунальной собственности сообщил заместитель начальника управления Виталий Парфенов.

По словам Парфенова, эти дома нуждаются в усилении фундаментов и несущих конструкций, то есть срочном ремонте, что показали инженерно-геологические изыскания, проведенные управлением в 2020 году.

Основу этого печального списка составляют дома, которые были частично обрушены в прошлом году. В частности, это дом на улице Ясной, 10, обрушившийся в июне 2020 года; дом на Канатной, 5, где произошло обрушение в мае прошлого года, а также дом на Польском спуске, 9.

Укреплять фундамент и усилить несущие конструкции необходимо и в домах на улицах Мечникова, 122 и Слободской, 37.

Один из проблемных домов расположен на улице Бабеля, 6. Он вообще мог провалиться в катакомбы. Чтобы этого не произошло, подземные выработки под ним укрепляли на глубине 12 метров.

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