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Кабмин утвердил двух замов губернатора Одесчины

Кабмин утвердил двух замов губернатора Одесчины

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании, 17 февраля, утвердил кандидатуры двух заместителей главы Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкого – ими стали Светлана Фабрикант и Сергей Подгайный.

Отметим, что Фабрикант работала в ОГА с первого дня, как Гриневецкий занял кресло губернатора, и все это время была его советником.

Сам Гриневецкий сразу же после назначения назвал Фабрикант своим будущим замом по гуманитарному блоку.

Ранее Светлана Фабрикант была избрана депутатом Одесского областного совета ненышнего созыва. Также она занимается общественной деятельностью, в частности, возглавляет фонд помощи морякам «Ассоль». В прошлом ее избирали нардепом 7-го созыва в 2012 году от «Партии регионов». А с 2010 по 2011 годы Фабрикант исполняла обязанности вице-мэра по гуманитарным вопросам.

Сергей Подгайный до конца 2020 года ранее занимал должность вице-мэра Одессы и курировал строительную сферу, пока на эту должность не вернулся Михаил Кучук. После продолжил руководить городским управлением дорожного хозяйства. С 2014 по 2015 годы Подгайный был главой «Укравтодора».

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