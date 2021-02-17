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Отель в Одессе получил предварительное разрешение на открытие казино

Отель в Одессе получил предварительное разрешение на открытие казино

В Одессе может открыться легальное казино. 

Предварительное разрешение на этот вид бизнеса получило ООО “Гагарин групп”, которое владеет отелем “Гагарин” в Аркадии. Документ выдала государственная комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, пишет “Думская“.

Документ подтверждает, что помещения на первом и седьмом этаже отеля соответствуют требованиям законодательства для размещения казино. Под него могут выделить не менее 4,2 тыс. кв. м.

В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Согласно ему, казино могут размещаться только в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

Читайте об этом: В Украине легализовали казино: что это значит? 

Фото: Украина-Центр

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