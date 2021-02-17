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В Украине продлили карантин и вернули «цветные» зоны: что запретят?

В Украине продлили карантин и вернули «цветные» зоны: что запретят?

Кабинет министров Украины принял решение о возвращении адаптивного карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Так, уже со следующей недели страну снова поделят на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» карантинные зоны в зависимости от уровня эпидемиологической опасности в регионах. Сам карантин продлили до 30 апреля 2021 года.

Такое решение принято на заседании правительства в среду, 17 февраля.

Согласно проекту постановления, карантинное зонирование начнет действовать 22 февраля. При этом глава Минздрава Максим Степанов на заседании правительства сказал, что оно вступит в силу с 24 февраля.

Согласно решению Кабмина, на следующей неделе по всей стране будет введена «желтая» зона карантина, с ограничениями, действующими в настоящее время. Вместе с тем, предусмотрены и некоторые послабления. Так, кафе и ресторанам разрешат работать до полуночи, а футбольные матчи можно будет проводить со зрителями.

В то же время запрещено:

  • находиться без масок в транспорте и общественных местах;
  • находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • перевозить в авто- и железнодорожном транспорте пассажиров в количестве, превышающем число мест для сидения;
  • самовольно покидать места обсервации и самоизоляции;
  • кинотеатрам и заведениям культуры принимать посетителей больше, чем 50% от вместимости зала;
  • размещение в заведениях общепита более четырех человек за одним столом и когда дистанция между столами меньше двух метров;
  • проведение дискотек, работа ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга и праздничных мероприятий (банкетов, мастер-классов и т.д.).

Определять карантинные зоны будет Минздрав по результатам ежедневной оценки эпидситуации. «Оранжевый» уровень будет предупреждающим уровнем, свидетельствующем об ухудшении ситуации в регионе. Минздрав может вводить этот уровень, если в регионе будет зафиксирован хотя бы один из критериев:

  • превышение эпидпорога заболеваемости гриппом или ОРВИ;
  • загруженность коек для больных COVID-19 будет выше 65%;
  • за 7 суток сделано меньше 300 тестов на 100 тысяч населения;
  • более 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 или подозрением на таковой на 100 тысяч населения за 7 суток;
  • коэффициент выявляемости COVID-19 составил более 20% от общего числа тестов;
  • рост госпитализаций людей с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него на более чем 50% за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

«Красный» уровень карантина сможет вводить Госкомиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ограничения в «красных» зонах будут практически такими же, как при январском локдауне.

Между тем, по словам главы Минздрава, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в «красной» зоне.

Наиболее мягкий, «зеленый» уровень могут устанавливать по всей стране при таких критериях:

  • уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов не превышает 50% эпидпорога, установленного для региона;
  • коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестами на антиген – менее 5%.

Ранее Максим Степанов заявлял, что в Украине будут вводиться локальные карантинные ограничения в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Ограничения будут касаться каждой конкретной области.

Напомним, на утро 17 февраля, в Украине зарегистрировали 4 286 случаев коронавируса. Умерли 147 человек, выздоровели – 5 927.

В Одесской области за минувшие сутки зафиксировали 186 новых случаев COVID-19.

Узнайте также, зачтут ли в пенсионный стаж время карантина.

Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»

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