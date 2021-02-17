Новости Одессы и Одесской области

У Одессы может появиться побратим в Узбекистане

У Одессы может появиться побратим в Узбекистане

У Одессы может появиться еще один город-побратим. На сей раз в Узбекистане. 

Об этом шла речь на встрече мэра Одессы Геннадия Труханова с послом Узбекистана в Украине Алишером Курмановым.

После ознакомления почетных гостей с опытом сотрудничества Одессы с породненными городами стороны обсудили возможность установления побратимских отношений с одним из городов Узбекистана, сообщила пресс-служба горсовета.

Также прошло обсуждение вопросов подготовки программы сотрудничества в экономической, гуманитарной сферах и IT-секторе.

«Одесса – легендарный город, воспетый в песнях. И такие же города, их очень много, есть в Узбекистане. И если Одесса – это морской портовый город, то у нас много «портовых» городов Великого шелкового пути. И когда-то Одесса была на этом пути. Вот эти связующие нити были всегда. И наша задача – их восстановить», – прокомментировал результаты встречи посол Узбекистана.

Напомним, копия одесского «Якоря-сердца» отправится в итальянский город-побратим

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Редакция ПРОФИЛЬ

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