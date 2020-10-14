Карантин продлили, а Канатную открыли: главные новости Одессы за 13 октября

Вчера, во вторник, 13 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

Карантин в Украине, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, продлится до 31 декабря 2020 года.

Одесский окружной административный суд повторно отменил решение городского избиркома о регистрации Дмитрия Голубова кандидатом на должность городского головы.

В Одессе в Premier hotel на Французском бульваре стартовал экономический форум с участием президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

В Одессе был подписан меморандум о намерениях сотрудничать в развитии транспортного коридора между польским городом Гданьском и Черным морем.

Вчера, 13 октября, на улице Канатной и прилегающем переулке Матросова возобновили движение транспорта после ремонта.