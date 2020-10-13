В Одессе подписали «портовый» меморандум: что это даст Украине?

Сегодня, 13 октября, в Одессе был подписан меморандум о намерениях сотрудничать в развитии транспортного коридора между польским городом Гданьском и Черным морем.

Сегодня, 13 октября, в Одессе был подписан меморандум о намерениях сотрудничать в развитии транспортного коридора между польским городом Гданьском и Черным морем.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины, документ подписали Администрация морских портов Украины (АМПУ) и морской порт Гданьск. Меморандум подписали в рамках украинско-польского экономического форума, который проходит сегодня в Одессе при участии президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, этот меморандум будет способствовать увеличению объемов торговли между странами и станет поддержкой транспортного рынка. Кроме того, это позволит максимально расширить географию контейнерных перевозок из Китая через Украину в Европу и обратно, а также осуществлять их различными способами и различными видами транспорта без остановок.

По словам Криклия, в 2020 году Украина направила около 5 млрд гривен на проект GO Highway, который соединяет украинские порты с польскими.

Как отмечают в Мининфраструктуры, меморандум также будет способствовать изучению возможностей сотрудничества в сфере развития и эксплуатации портов, современных логистических услуг, интермодальных перевозок, интеллектуального портового строительства, так называемых зеленых и низкоэмиссионных решений и прочего. Кроме того, он позволит изучить возможности сотрудничества на основе обмена профессиональным опытом в морской отрасли, в том числе по безопасности мореплавания, корпоративному управлению, а также привлечению финансирования и технической помощи стран Евросоюза.

Сообщается, что на основе меморандума будет создана соответствующая рабочая группа по вопросам транспортного коридора Гданьск – Черное море.

Как отмечается на сайте польского министерства, порты будут сотрудничать в планировании портовой инфраструктуры, внедрении инноваций в технологии обработки грузов и судов и обмене опытом. Одно из приоритетных направлений сотрудничества – поиск и привлечение транзитных грузов, в том числе из Средней Азии и Турции.

Ранее Зеленский сообщил о подписании важного документа о сотрудничестве между морскими портами Одессы и Гданьска.

Фото: ЦТС