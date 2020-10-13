В Одессу приехали Зеленский и Дуда (видео)

В Одессе в Premier hotel на Французском бульваре стартовал экономический форум с участием президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.
Одесских журналистов на форум не пустили, объяснили ли это эпидемией.
Ранее официальный сайт президента Польши сообщил, что в рамках форума стороны подпишут два экономических соглашения.
В рамках одного из них польский бизнес получит право участвовать в приватизации энергетического и газового секторов Украины. Второе соглашение предусмотрит сотрудничество портов Одессы и Гданьска.
«Речь идёт об автомобильном транзите, а также о железных дорогах и портах; мы хотим связать всё это вместе. Это также элемент стратегии президента Дуды по построению единства инфраструктуры вдоль оси Север-Юг в нашей части Европы. Инициатива трёх морей помогает создать эту согласованность», — сказал глава кабинета Президента Польши Кшиштоф Щерский.
Участь Володимира Зеленського та Анджея Дуди в роботі українсько-польського економічного форуму.
Участь Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди в роботі українсько-польського економічного форуму.
Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 13. Oktober 2020