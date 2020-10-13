Одесский суд повторно снял Голубова с выборов и намерен распустить территориальный избирком

Как сообщает «Depo.Одесса», решение о регистрации Голубова отменили из-за нарушения календарного плана.

Также одесская журналистка Ирина Гриб сообщает, что сегодня проходит заседание по отмене регистрации кандидатов в депутаты от партии «Блок Дмитрия Голубова». По ее словам, в Центризбиркоме (ЦИК) решается вопрос о роспуске одесской территориальной комиссии в связи с ситуацией вокруг «Нашего края» и «Блока Голубова».

Отметим, что в ЦИК Дмитрия Голубова как кандидата в мэры Одессы нет. Сейчас кандидатами на должность Одесского председателя зарегистрированы 23 человека.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что «дело Голубова» рассматривалось в Одесском окружном суде 2 октября. Как сообщалось, теризбирком в нарушение избирательного права зарегистрировал Голубова кандидатом. Оказалось, что Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации Политической партии «Блок Дмитрия Голубова», но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – Дмитрием Палпатином.

На основании грубого нарушения избирательного права, Одесский окружной суд принял решение о неправомерных действиях Одесской городской территориальной избирательной комиссии и отмене регистрации Дмитрия Голубова кандидатом на пост городского головы.

Также сообщалось, что городская избирательная комиссия приняла решение чуть ли не вручную вписать экс-нардепа Дмитрия Голубова кандидатом в мэры, а также вернуть в список в городской совет кандидатов от политической партии «Наш край». А при таком самовольном изменении закона о выборах одесский горизбирком могут распустить, а его членов отправить на скамью подсудимых.