Дождались: в Одессе улицу Канатную открыли для проезда (фото) 

Сегодня, 13 октября, на улице Канатной и прилегающем переулке Матросова возобновили движение транспорта после ремонта.

Как и планировалось, с самого утра поехали первые автомобили, на прежние маршруты вернулись ряд городских автобусов. Благодаря этому событию уже удалось значительно разгрузить район от пробок, передает корреспондент “Одесской жизни”.

На участке до сих пор стоит техника и инструменты, но проезду машин это не мешает. Часть работ по укладке асфальта проводились ночью, поэтому коммунальщики днем продолжают убирать остатки строительного мусора. Привезли и плитку для тротуаров.

Напомним, что пустить транспорт по Канатной планировали на несколько дней раньше, но на участке произошла авария на магистральном водоводе.

Читайте также: Одесса в пробках, Канатная в раскопках: зачем каждый год ремонтируют теплотрассу на одной и тоже улице

Фото: Иван Мягченков