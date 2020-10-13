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Карантин в Украине продлили до конца года и усилили

Карантин в Украине продлили до конца года и усилили

Карантин в Украине, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, продлится до 31 декабря 2020 года.

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Такое решение принял сегодня, 13 октября, Кабинет министров Украины, пишет РБК.

Как заявил на сегодняшнем заседании Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов, карантин в Украине продлили из-за роста новых случаев коронавируса. Кроме того, его решили усилить.

В частности, по словам министра, в “зеленой” зоне карантина предлагается запретить проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, а также проводить все спортивные мероприятим без зрителей.

Помимо этого, Кабмин внес изменения в критерии определения карантинных зон. Так, вдвое повышен показатель охвата тестирования – 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Кроме того, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях. В частности, в “зеленой” зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима; в “желтой” – не более 30 человек; в “оранжевой” – не более 20 человек.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведение со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.

Кроме того, правительство решило запретить работу пунктов питания с 22:00 до 7:00 (в “зеленой”, “желтой” и “оранжевой” зонах).

Кабмин также рекомендует перевести университеты на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Также рекомендуется ввести с 15 октября школьные каникулы.

Помимо этого, правительство приняло решение изменить критерий для включения регионов в “красную” зону карантина. Так, регион будет переходить в “красную” зону, если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения.

Фото: umma.in.ua

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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