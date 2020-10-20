Как уберечься от рака и кому помогают “духи дома” – главные события Одессы 20 октября

Сегодня, во вторник, 20 октября, “Одесской жизни” стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Одесская районная избирательная комиссия распустила комиссию по выборам в Таировской объединенной территориальной громаде.

В Одесской области полицейские разыскали одного их разбойников, которые напали на дальнобойщика под Одессой.

С завтрашнего дня, 21 октября, в Одессе на время закроют часть улицы Торговой из-за работ по восстановлению тепловой сети.

В дни борьбы с раком молочной железы жительниц Одессы приглашают пройти бесплатное обследование.

В Одессе прошла необычная акция “Духи дома. Живопись во имя спасения архитектуры” у дома-памятника архитектуры на Софиевской, 15.