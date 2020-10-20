В Одессе спасали памятник архитектуры с помощью духов дома (фото)

В Одессе прошла необычная акция “Духи дома. Живопись во имя спасения архитектуры” у дома-памятника архитектуры на Софиевской, 15. Прямо на улице выставили художественные полотна, но не только для того, чтобы прохожие могли просто полюбоваться картинами, но и во имя спасения дома.

Напомним, чуть больше месяца назад на доме-памятнике появились красные баннеры с “криками души” живущих здесь одесситов. Четыре полотнища “Спасите наш дом” висят и по сей день. Ветер их изрядно потрепал.

Отметим, что проблемы жильцов дома №15 на Софиевской давние, тогда же в мэрии пообещали их решить.

И вот одесский художник Станислав Украинцев, который и сам живет в этом доме, выставил свои работы, чтобы еще раз обратить внимание на состояние памятника архитектуры.

По словам художника, местные жители обращались “ко всем президентам и мэрам, во все инстанции”. Однако после 17 лет переписки жильцов дома с властями дом так и не внесен в титульный список.

– Рядом по Софиевской многие дома приведены в порядок. Чем “провинился” наш дом? Почему на него не обращают внимания? Вот я и решил провести такую акцию. Все, что изображено на выставленных картинах – это духи нашего дома. Это те, кто жил здесь, ушел из жизни. Но все они все видят и слышат – как постепенно разваливается это памятник архитектуры, как с него сбили лепнину, и с тех пор он стал еще ужаснее, как трещины растут в квартирах, как он дает усадку… Проще говоря, они видят, как разрушается этот памятник архитектуры. Ну вот где наши меценаты, бизнесмены, кандидаты в депутаты, которые сейчас так активно с экранов рассказывают нам о любви к Одессе?! – вопрошает Станислав.

Здание на Софиевской, 15 – памятник архитектуры позапрошлого века, известен как “Дом Скаржинского”. Он построен по проекту его хозяина, профессора архитектуры. Его еще называют “дом с единорогами”. Их было два. Но сейчас на обшарпанном фасаде дома остался лишь один.

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