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В Таировской ОТГ под Одессой накануне выборов распустили избирательную комиссию

В Таировской ОТГ под Одессой накануне выборов распустили избирательную комиссию

Одесская районная избирательная комиссия распустила комиссию по выборам в Таировской объединенной территориальной громаде.

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Решение мотивировано тем, что члены Таировского теризбиркома отказались регистрировать одного из кандидатов на пост главы ОТГ, несмотря на соответствующие решения судов. Комиссию распустили вечером 19 октября. Об этом «Одесской жизни» сообщил кандидат в депутаты Таировской ОТГ от «Слуги народа» Валерий Зимовец.

– Теперь будем формировать новый состав комиссии. В принципе, партийные квоты есть, проблем быть не должно, – говорит кандидат.

Он также отметил, что, похоже, предвидя ситуацию, глава комиссии ушла с должности накануне роспуска и теперь снова имеет шанс возглавить Таировский теризбирком.

Напомним, также недавно ЦИК утвердила новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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