День борьбы с раком груди: где могут обследоваться одесситки?

Сегодня, 20 октября, в Украине отмечается День борьбы с раком молочной железы. В этой связи жительниц Одессы приглашают пройти бесплатное обследование.

Так, с 20 по 27 октября в городских центрах первичной медико-санитарной помощи пройдут дни борьбы с раком молочной железы. Всех желающих будут консультировать семейные врачи, которые при необходимости выпишут электронное направление на бесплатное УЗИ или маммографию.

Также бесплатно обследоваться можно и в другие дни по городской программе «Здоровье» в Центре здоровья грудной железы консультативно-диагностического центра №6. Для этого необходимо предварительно записаться в регистратуре.

Кроме того, 22 октября на Зоопарковой, 9 открывается Центр здоровья семьи. Здесь будут диагностировать и лечить заболевания груди не только женщинам, но и мужчинам, детям и подросткам.

В целях профилактики рака груди медики советуют женщинам с 20-летнего возраста ежегодно проверяться у гинеколога и маммолога. Ведь если выявить эту болезнь на ранней стадии, ее можно успешно вылечить.

«К сожалению, наши женщины не приучены вовремя посещать гинеколога и маммолога. Приходят только тогда, когда уже есть проблема. А если выделять время и обращаться при малейшем подозрении, то можно предотвратить развитие рака молочной железы», – отмечает заведующая Центром здоровья грудной железы консультативно-диагностического центра №6 Нелли Родидял.

Отметим, что в Украине рак молочной железы стоит на первом месте по смертности среди других онкологических заболеваний. Ежегодно в стране фиксируют более 15 тысяч случаев этого заболевания, из них в Одессе – более 3,5 тысяч. Более того, каждый год имеет место прирост заболеваемости на 1-2%.

Фото: sud.ua