Нападение на дальнобойщика в Одесской области: бандиты сожгли грузовик

В Одесской области полицейские разыскали одного их разбойников, которые напали на дальнобойщика под Одессой.

Задержанный, а также его сообщники (или сообщник) под угрозой насилия захватили фуру с турецким текстилем. Машиной управлял иностранец, которого вывезли на территорию Кировоградской области и отпустили. Там водитель добрался до ближайшей АЗС и вызвал полицию.

Разбойники же спрятали товар, а фуру сожгли на территории Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

А недавно в Одесской области также напали на дальнобойщика, забрали 21 тонну говядины.