В Одессе с 21 октября закроют часть улицы Торговой – как будет ходить транспорт?

С завтрашнего дня, 21 октября, в Одессе на время закроют часть улицы Торговой из-за работ по восстановлению тепловой сети.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, улица Торговая будет закрыта на участке от улицы Княжеской до улицы Пастера.

В этой связи внесен ряд изменений в схемы движения городского общественного транспорта.

В частности, будет временно приостановлена работа троллейбуса №2.

Автобусы будут курсировать следующим образом:

автобус №168 : в направлении движения к Пересыпским мостам – от улицы Старопортофранковской на улицу Ольгиевскую и далее по маршруту;

: в направлении движения к Пересыпским мостам – от улицы Старопортофранковской на улицу Ольгиевскую и далее по маршруту; автобусы №240 и №250 : в направлении движения к Пересыпским мостам – от улицы Старопортофранковской на улицу Новосельского, улицу Ольгиевскую, улицу Софиевскую и далее по маршрутам;

: в направлении движения к Пересыпским мостам – от улицы Старопортофранковской на улицу Новосельского, улицу Ольгиевскую, улицу Софиевскую и далее по маршрутам; автобус №127 : в направлении движения к улице Пастера – по улице Старопортофранковской к дому №1 (конечная остановка) и в обратном направлении – по маршруту;

: в направлении движения к улице Пастера – по улице Старопортофранковской к дому №1 (конечная остановка) и в обратном направлении – по маршруту; автобус №105 : в направлении движения к Пересыпским мостам – от улицы Нежинской на улицу Ольгиевскую, улицу Софиевскую и далее по маршруту;

: в направлении движения к Пересыпским мостам – от улицы Нежинской на улицу Ольгиевскую, улицу Софиевскую и далее по маршруту; автобус №203: в направлении движения к Цементному заводу – от улицы Садовой на улицу Преображенскую, улицу Елисаветинскую, улицу Конную, улицу Пастера и далее по маршруту.

Сроки окончания работ и восстановления движения по улице Торговой в горсовете не уточняют.

Напомним, ранее в Одессе возобновили движение транспорта на улице Канатной.