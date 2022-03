Как пишет о войне в Украине мировая пресса: 22 марта

Британия. Война на Украине продолжает занимать видное место в утренних газетах.

«The Times» сообщает, что Владимир Путин угрожал мирным жителям, чтобы сломить дух осажденного южного города Мариуполя. Министерство обороны России предупредило, что жители могут предстать перед «военными трибуналами» после отклонения крайнего срока сдачи. На первой полосе также есть место для фотографии Назанин Загари-Рэтклифф и ее мужа Ричарда после того, как она впервые после своего освобождения из-под стражи в Иране выступила перед СМИ.

«Побег из Мариуполя» — заголовок в «Metro», который описывает как «ужасающий рассказ из первых рук» о журналистах, находящихся в «самом разыскиваемом списке» России. В нем говорится, что двое журналистов американского агентства Associated Press, которые раскрыли военные преступления России в осажденном городе, внесены в расстрельный список.

«The Guardian» также приводит данные о российских деньгах, и сообщает, что в мире есть активы на 17 миллиардов долларов (13 миллиардов фунтов стерлингов), имеющими тесные связи с Владимиром Путиным. Обширные коллекции недвижимости, домов, яхт, самолетов и офшорных счетов были связаны с 35 олигархами, предположительно близкими к российскому лидеру, пишет газета вместе. Российский проект по отслеживанию активов начнется с рассмотрения списка из 35 мужчин и женщин, названных в прошлом году заключенным лидером оппозиции Алексеем Навальным предполагаемыми пособниками Путина. Он будет регистрировать активы за пределами России, где партнеры по подотчетности видели

Фото на первой полосе подписано: «Имя Романа Абрамовича фигурирует в исследовании, в котором подробно описывается портфель недвижимости в Великобритании стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов, связанный с его семьей»:

145 всего активов, выявленных исследованием на данный момент;

0,5 миллиарда долларов стоимость имущества в Великобритании связана с четырьмя олигархами;

2 миллиарда долларов стоимостью самолетов и яхт связана с шестью лицами.

Еще один материал на первой полосе вышел с заголовком: «Кремль возмущен обвинениями США в «военных преступниках». Россия предупредила о разрыве отношений с Вашингтоном после того, как Джо Байден назвал Владимира Путина военным преступником, когда президент США провел переговоры с европейскими союзниками о попытках остановить вторжение в Украину.

Вчера Байден разговаривал с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии в рамках своих усилий по поддержанию единого фронта с Москвой на фоне признаков трещин в ЕС о том, как далеко можно зайти с санкциями против

российская нефть и газ. Министерство иностранных дел России заявило, что вызвало посла США Джона Салливана на встречу в связи с «недавними неприемлемыми заявлениями» Байдена о Путине через несколько дней после того, как Байден назвал Путина «военным преступником» на фоне бомбардировок украинских городов.

В сообщении ведомства говорится, что «подчеркнуто, что подобные высказывания президента США, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва».

США и СССР поддерживали дипломатические отношения

с 1933 года, на протяжении всей холодной войны, но отношения между Вашингтоном и Москвой стали гораздо более нестабильными, поскольку Путин начал кампанию территориальной экспансии.

Великобритания, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия также обвинили Россию в военных преступлениях на Украине. Международный суд ООН приказал Москве прекратить вторжение.

Поскольку Украина бросила вызов российскому ультиматуму о сдаче портового города Мариуполя, министры иностранных дел ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшие санкции против России в начале напряженной недели дипломатии.

«Тhe Daily Telegraph» акцентирует внимание на санкциях, заявляя, что суперяхте президента Путина грозит конфискация. Судно стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов, которое ремонтируется в Италии, предположительно принадлежит Путину и укомплектовано российскими спецслужбами. Об этом заявило антикоррупционное подразделение находящегося в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального. Также The Telegraph сообщает, что по одной оценке, 90% зданий в Мариуполе были повреждены или разрушены.

И что в Украине было убито около 10 000 российских солдат. Ранее российские военные заявляли, что погибло всего 500 человек. Информация быстро исчезла с сайта. The Telegraph сообщает, что цифры аналогичны оценкам американской разведки; и есть предположение, что статистику выложил проукраинский сотрудник.

«I» сообщает, что российские войска напали на протестующих, поскольку Россия применила стрельбу «против мирных протестующих» в оккупированном городе Херсоне. Газета цитирует слова министра обороны Украины о том, что малые города сейчас «стерты с лица земли».

«The Financial Times» публикует картину разрушения торгового центра в Киеве, но ее заголовки сосредоточены на денежных вопросах. На фото: «Каплан украинской армии Николай Маденский на обломках разрушенного Retrevill центра в Киеве»

Европа. Австрия. Издание «Der Standard» заголовок над фото «Бомбы в микрорайоне Киева» газета под фото сообщает: «Несколько человек погибли в понедельник в результате авиаудара российских войск по Подольскому району Киева. Среди прочего, был полностью разрушен торговый центр». Один из материалов газеты: «Москва запрещает Facebook и Instagram – на Чернобыльской АЭС новый персонал».

Американской компании пришлось прекратить работу Facebook и Instagram в России. Это лишает русское население дополнительных источников информации о ситуации на Украине. С тех пор, как русские войска вторглись

По меньшей мере 925 мирных жителей погибли, сообщила ООН в понедельник, и почти 1500 получили ранения.

В воскресенье Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что персонал на пострадавшей Чернобыльской АЭС, наконец, может быть заменен.

Газета «KURIER» над логотипом разместила интервью с певецом и автором песен Вольфом Бирманном о Путине, страхе перед Третьей мировой войной и смерти. «Украинцы борются за нашу свободу» -говорит музыкант.

Заголовок на фото: «От пшеничного поля к минному полю». Сама фотография подписана: «Зернохранилище Украина. До войны страна производила 25 миллионов тонн пшеницы в год и была основным поставщиком для многих государств. Неурожай, которого опасаются, может привести к глобальному кризису голода».

«Война, которой все больше и больше зверства которые следует ожидать» -заголовок материала

Военный эксперт проанализировал ситуацию в Украине для KURIER.

Больше бессовестного применения оружия против гражданского населения, больше жестокости, больше человеческих страданий: полковник Маркус Рейснер, эксперт по стратегии вооруженных сил, дал KURIER мрачный прогноз на следующие несколько дней и недель войны в Украине. Началась война на истощение, характеризовавшаяся прежде всего применением тяжелой артиллерии. Собственно взятие городов в настоящее время не является приоритетом для русских, так как рано или поздно они все равно пали бы из-за нехватки еды или воды.

Война также привлекла внимание к отрасли, которая процветала в Украине в течение многих лет: суррогатное материнство. Многих младенцев нельзя забрать из-за войны. Матерям, которых наняла компания в Киеве, теперь приходится держаться в столичном бункере. Другие суррогатные матери бежали в Польшу.

Германия. Главное фото газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Разрушения: В понедельник ночью в Киеве произошел взрыв в торговом центре».

«Чистый ужас» — материал на первой полосе. В нем говорится, что Мариуполь стал символом жестокости российской войны в Украине. Неслучайно путинские войска обстреливают жилые дома, больницы, рынки и приюты. Поскольку ему (Путину) стало ясно, что украинское население поддерживает военное сопротивление, он стал атаковать все больше и больше гражданских объектов на оспариваемых территориях. Чистым террором он хочет заставить украинцев сдаться. Харьков, Сумы, Чернигов, Киев и многие другие города Украины испытывают это каждый день. На примере окруженного Мариуполя российский правитель показывает им, что их ждет еще худшее, если его войска продолжат наступление.

Угрозы Москвы «националистам» в Мариуполе также показывают, что прекращение боевых действий не положит конец террору. Многие люди, которые были активны в политике и гражданском обществе или иным образом публично называли себя сторонниками независимой Украины и должны готовиться к худшему после победы России. Надо опасаться, что действия оккупантов будут становиться тем более жестокими, чем большее сопротивление они встречали ранее.

Владимир Путин и его сообщники должны быть привлечены к ответственности только за военные преступления, совершенные в Мариуполе. К сожалению, шансы на то, что это когда-либо произойдет, очень малы. До сих пор тот, кто хочет прекратить кровопролитие, не может избежать переговоров с русским правителем. Но чем более жестокой становится война России, тем актуальнее становится вопрос о том, насколько полезно разговаривать с этим руководством в Кремле. Запад и Украина должны, конечно, еще постараться. Но лучше всего Путин понимает язык военной обороны. В этом заключается величайшая возможность поставить на место его царство террора. Для этого Украине нужна большая поддержка Запада, чем в прошлом.

Обзорный материал на первой полосе газеты вышел с заголовком: «Baerbock призывает к «воздушным перевозкам» для украинцев». Министр иностранных дел Анналена Бербок выступила за «переброску солидарности по воздуху». Все государства ЕС должны взять на себя обязательство принимать с войны беженцев из Украины. «Мы должны распределять от внешней границы напрямую в европейские страны. Все должны принимать беженцев», — сказал политик «Зеленых». Число на страну должно быть «сотнями тысяч». ЕС должен подготовиться к приему от восьми до десяти миллионов беженцев в ближайшие недели. Она представила свою идею группе министров иностранных дел ЕС и «получила большую поддержку», заявила Бербок на министерской встрече в Брюсселе.

Министры иностранных дел договорились предоставить Украине вооружение и военную технику еще на 500 миллионов евро. Это увеличивает общую помощь

который Бундестаг еще должен одобрить, до одного миллиарда евро. Однако, как заявила министр обороны Кристин Ламбрехт, из запасов Бундесвера больше не может быть поставлено оружие; но вы можете заказать оружие у оружейных компаний. На совместной встрече министры иностранных дел и обороны приняли так называемый «Стратегический компас» — концепцию оборонной политики ЕС на следующие десять лет.

По данным УВКБ ООН, около десяти миллионов человек были перемещены в результате войны в Украине, более трех миллионов из них за границей. Baerbock хочет создать несколько логистических центров для дистрибуции и рассматривает Молдову как пробный пример. Вместе с Францией и Румынией Германия создаст собственную платформу помощи маленькой соседней Украине.— объявила она. Конференция поддержки должна состояться в Берлине 5 апреля.Еще один материал на первой полосе что Киев отверг ультиматум России о сдаче оружия в оккупированном Мариуполе. «О капитуляции и сложении оружия не может быть и речи», — заявила «Украинской правде» вице-премьер Ирина Верещук. Гуманитарная ситуация в городе ухудшается; не хватает лекарств и еды. Согласно украинским источникам, в понедельник российские войска открыли огонь по демонстрантам в оккупированном городе Херсоне. Сообщается, что несколько человек получили ранения.

Также газета пишет, что Фермеры ЕС будут выращивать больше зерновых/

Комиссия хочет приостановить «Зеленую сделку» / продовольственный кризис из-за войны на Украине. Еврокомиссия реагирует на угрозу нехватки продовольствия, вызванную войной в Украине и резким ростом цен на зерно и подсолнечное масло. Она хочет частично приостановить «Зеленую сделку» в этом году, чтобы расширить производство кормов и продуктов питания для животных. Это следует из проекта чрезвычайного плана по безопасности пищевых продуктов, который комиссия намерена представить в среду. В частности, комиссия хочет разрешить фермерам использовать площади, которые на самом деле должны быть выделены для защиты биоразнообразия. Только для Германии это площадь от 200 000 до 250 000 га.

Бельгия. Газета «Der Morgen» пишет в главном материале «Украина не прогнется». Этот заголовок на фото первой полосы. При этом фото подписано: «Мирных жителей эвакуируют из Мариуполя пророссийские сепаратисты». В статье говорится, что Москва ожидает сдачи таких городов, как Киев, Мариуполь и Харьков. «Мы не склонимся перед ультиматумом России», — ответил президент Украины Зеленский. Только в Мариуполе заблокированы сотни тысяч мирных жителей. Россия сделала предложение Украине прекратить «ужасную гуманитарную катастрофу» в Мариуполе. В восьмистраничном письме Москва заявила, что любой может покинуть портовый город «гарантированно безопасно» в обмен на сдачу города. Украина отвергла это предложение. «О капитуляции и сложении оружия речи быть не может», — заявила вице-премьер Ирина Верещук. Такие города, как Киев, Мариуполь и Харьков, не смирятся с российской оккупацией, заявил Зеленский в интервью украинским СМИ. «Украина не может принять никакой ультиматум от России», — заявил Зеленский. «Мы все должны быть уничтожены в первую очередь». Россия уже использовала аналогичный рецепт в Сирии раньше: бомбила города и поселки, а затем давала отчаявшимся мирным жителям шанс уйти. Тот, кто решил остаться, был, по мнению Москвы, террористом, отказавшимся сложить оружие. Ожесточенные бои за Мариуполь идут с начала российского вторжения. Завоевание этого города имеет большое стратегическое значение для России, поскольку означает (узкую) связь по суше между более ранними оккупированные и аннексированные Крым и «народные республики» Луганская и Донецкая пророссийских сепаратистов.

Дания. «Politeken» Видеожурналист Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка почти три недели сообщал американскому информационному агентству Associated Press об осаде российскими войсками украинского города Мариуполя. Это были последние журналисты иностранного СМИ, в городе. Русские солдаты начали охоту на них, так что им пришлось бежать из города. Прочтите их показания очевидцев. Такая надпись на фоне фотографии гже показан взрыв российского снарядя, который разрушает жилой дом в Мариуполе. Основной материал газет называется: «Ад на земле» -Путин должен ответить за террор в Мариуполе. Украинский город Мариуполь стал городом, где едят собак. Город, где людям приходится сливать воду из радиаторов, чтобы получить питьевую воду. Город, в котором даже бродячие собаки настолько проголодались, что начали есть мертвецов на улицах. Как сказал газете The Financial Times один из уважаемых жителей города: «Это ад на земле». Видеожурналист Ассошиэйтед Пресс Мстислав Чернов сообщает в своем последнем репортаже из города: «Я видел, как люди умирают в больнице, трупы на улицах, десятки трупов разрыхляют в братской могиле. Я видел так много смертей, что улыбался, почти не касаясь их. Вот так выглядит ад на земле. Вот так все выглядит в украинском портовом городе Мариуполе после двухнедельного патрулирования города российскими военными. Вот как это выглядит в городе, где, по данным местных властей, 80 процентов домов либо повреждены, либо разрушены, и где, по оценкам, погибло более 3000 человек.

Испания. Газета «La Vanguardia» фото на первой полосе: «Российские армейские бомбы вчера уничтожили большой современный торговый центр в Киеве. Несмотря на то, что он был закрыт с начала войны, в результате атаки погибло восемь человек».

Италия. Газета La Stampa. Заголовок: «Соглашение США -ЕС про оружие для украинской армии». Одессу и Мариуполь обстреливают.

Заголовок на фото «Амелия, поет про мир»

Фото сообщает, что: «Амелии семь лет Она невероятна в своих серебряных туфлях на сцене. У людей перехватывает дыхание, как две недели назад, когда она был в бомбоубежище Киева и пела песню».

Турция. «Daily SABAH» — главный заголовок «Украина отказывается сдавать Мариуполь России».

«Ни о какой капитуяции, сложении оружия речи не идет», — заявили киевские чиновники, открыто отвергнув ультиматум Москвы о сдаче осажденного Мариуполя. Газета пишет про обстрел Киева: «Российские атаки продолжают обстреливать этот район, убив по меньшей мере восемь человек и разрушив несколько строений»

Украинские официальные лица демонстративно отвергают. Вчера Россия потребовала, чтобы их силы в Мариуполе сложили оружие и подняли белые флаги в обмен на безопасный выход из осажденного стратегического портового города.Россия обстреляла окруженный южный город на Азовском море, нанеся удар по художественной школе, в которой проживало около 400 человек, всего за несколько часов до того, как предложила открыть два коридора из города в обмен на капитуляцию.

Подпись фото: «Нуждающиеся местные жители наслаждаются едой, предоставленной турецким AFAD (аналог МЧС) во Львове, Украина».

Один из материалов называется: «Турция стремится содействовать дипломатическим переговорам, глава НАТО высоко оценивает усилия». РОССИЯ и Украина сделали прогресс в переговорах о прекращении вторжения, и две воюющие стороны близки к достижению соглашения, заявила Турция в воскресенье на фоне своего дипломатического стремления к постоянному миру в регионе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул усилия Анкары по поиску дипломатического решения продолжающейся войны. Выступая в прямом эфире на канале NBC поздно вечером в воскресенье, Столтенберг сказал, что посетил Турцию и встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить текущие события в Украине. «Несколько дней назад я посетил Турцию, встретился с президентом Эрдоганом, и Турция прилагает реальные усилия, чтобы попытаться облегчить поддержку переговоров между Россией и Украиной», — сказал Столтенберг, добавив, что, по его мнению, еще слишком рано говорить о том, будет ли переговоры могут дать конкретные результаты.

«Конечно, с этим нелегко смириться, пока идет война, когда гибнут мирные жители», — заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в прямом эфире из южной турецкой провинции Анталья на заседании постановления. Встреча Партии справедливости и развития (ПСР), добавив, однако, что этот импульс, похоже, нарастает. «Мы видим, что стороны близки к соглашению».

«Можно сказать, что мы надеемся на прекращение огня, если стороны не отступят ни на шаг от своих нынешних позиций», — сказал он без обиняков.

Азия и США. Газета «The Japan Times» вышла с анонсом: «РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ В ФОКУСЕ Конфликт на Украине может еще больше осложнить ситуацию»

Заголовок главного материала: «Присматриваюсь к Китаю, Япония прощается с прошлым».

Аналитики считают, что Япония порвала с многолетним прецедентом в своем жестком ответе на вторжение в Украину, и этот конфликт может изменить оборонную стратегию Токио, поскольку он противостоит региональным амбициям Китая.

Когда Россия в последний раз вторглась в Украину в 2014 году, реакция Японии была воспринята как вялая, но на этот раз она шла в ногу с западными союзниками, применяя беспрецедентные санкции и жесткую риторику, даже направляя нелетальную военную помощь. Кризис уже влияет на дебаты о расходах и потенциале безопасности в стране, чья конституция ограничивает использование вооруженных сил обороной.

«Раньше Японию обвиняли в том, что она платит за выход, в некотором роде просто давая деньги, но не будучи непосредственно вовлечена в какой-либо кризис», — сказала Валери Нике, эксперт по Азии из французского аналитического центра Фонда стратегических исследований.

На этот раз Токио «уделяет большое внимание тому, что они делают… чтобы показать, что они не просто сидят и ждут, как будут развиваться события».

И скорость, с которой Токио перешла к таким мерам, как индивидуальные санкции, была «совершенно замечательной», — сказал Тобиас Харрис, старший научный сотрудник Центра американского прогресса.

«Это намного дальше, чем я думал, мы увидим, как правительство Японии пойдет». Отчасти это отражает экстраординарный характер конфликта, но здесь действуют несколько других ключевых факторов, в том числе уход бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который давно стремился к более тесным связям с Москвой. Абэ, ушедший в отставку в 2020 году, надеялся, что более теплые отношения приведут к прорыву спорных островов, принадлежащих России, которые Москва называет Курилами, а Япония — Северными территориями. Но после ухода Абэ и многолетнего тупика в споре японское правительство почувствовало себя более свободным в действиях против Москвы, хотя и опасается выхода Токио из совместных энергетических проектов с Россией. Однако еще больше вырисовывается Китай с его растущими амбициями в регионе, включая его желание «воссоединиться» с Тайванем и его претензии на спорные острова, которые он называет Дяоюйдао, известные как острова Сэнкаку в Японии.

В прошлом Токио опасался, что агрессивные действия в отношении России могут подтолкнуть Москву в объятия Пекина, сказал Джеймс Д. Браун, адъюнкт-профессор политологии Университета Темпл в Токио. «Теперь, однако, все полностью изменилось», — сказал он.

Вместо этого считается, что «Япония должна быть жесткой по отношению к России, потому что в противном случае она создаст прецедент и, возможно, подтолкнет Китай к мысли, что они могут сделать то же самое».

Ожидается, что в ближайшем будущем Япония полностью пересмотрит свое отношение к России в своей Стратегии национальной безопасности, которая должна появиться позднее в этом году.

«Определенно, Россию очень часто называют угрозой», — сказал Нике.

«В последнем, в 2013 году, Россия рассматривалась скорее как если не возможность, то уж точно не угроза. Это полностью изменится».

А украинский кризис, вероятно, укрепит позиции тех, кто призывает к увеличению расходов на оборону.

В прошлогодней предвыборной кампании правящая Либерально-демократическая партия поставила долгосрочную цель увеличить оборонный бюджет до более чем 2% ВВП по сравнению с традиционным 1%.

«Теперь это то, к чему они могут реально стремиться», — сказал Браун.

Обсуждение получения ударного потенциала, такого как ударные дроны, которые могли бы нанести первый удар по врагу, было спорным, учитывая конституционные ограничения японских вооруженных сил.

Но «изображения, которые мы видели из Украины, будут полезны для людей, которые хотят, чтобы у Японии была более надежная национальная оборона», — сказал Харрис. «Я подозреваю, что самооборона будет все больше не будет походить на фиговый листок».

Еще один материал: «Индия не в ладах с другими штатами «четверки». Ключевой союзник в противодействии Китаю также является крупнейшим покупателем российского оружия. Несмотря на весь успех возглавляемой США кампании по изоляции России на мировой арене, Индия выделяется как одна из крупных демократий, не желающая критиковать президента России Владимира Путина, а закупки оружия на миллиарды долларов означают, что это вряд ли изменится в ближайшее время.

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди сталкивается с растущим давлением со стороны его партнеров по альянсу «Четверка» — США, Японии и Австралии — с целью помочь подтолкнуть Россию к прекращению огня.

«Дефолт России нанесет ограниченный удар по Японии» — еще одна статья в японской газете. В ней говорится, что хотя Россия, как сообщается, выплатила проценты держателям своих облигаций, чтобы избежать дефолта на прошлой неделе, она по-прежнему сталкивается с высоким риском дефолта в установленные сроки на фоне международных санкций в связи с продолжающейся агрессией страны против Украины.

Но рыночные наблюдатели говорят, что возможный дефолт окажет ограниченное влияние на японские финансовые институты, учитывая их небольшой риск по сравнению с их европейскими аналогами.

Москва произвела купонные выплаты на общую сумму 117 миллионов долларов (13,9 миллиарда йен) по двум российским государственным облигациям, номинированным в долларах, в четверг, на следующий день после крайнего срока, но в течение 30-дневного льготного периода. Но выплата в размере 447 миллионов долларов должна быть произведена 31 марта, а еще один крайний срок — 4 апреля.

По словам Осаму Танака, главного экономиста Института исследований жизни Дайити, в 2022 году России еще предстоит выплатить проценты и основную сумму в размере 4,6 млрд долларов, из которых 4,14 млрд долларов нельзя выплатить в рублях. Платить по валютным облигациям России становится все труднее, поскольку Евросоюз, США и Япония заморозили около половины валютных резервов страны. Семь российских банков также были исключены из ключевой международной платежной системы, известной как SWIFT.

Финансовые учреждения, держащие российские долговые обязательства, столкнутся с убытками, когда они станут безвозвратными, но последствия для мирового финансового рынка, вероятно, будут ограниченными, учитывая более строгое финансовое регулирование, чем во время последнего дефолта России в 1998 г., и тот факт, что большее число банков сократили свои обязательства. воздействие России после аннексии Крыма в 2014 году, сказал Танака.

Японские фирмы, как правило, владеют менее рискованными облигациями, выпущенными развитыми странами, такими как Соединенные Штаты.

США. The Wall Street Journal вышел с заголовком «Россия наносит решительный удар». Фото подписано: «Спасатель в понедельник на месте обстрела торгового центра в Киеве, который был обстрелян российскими войсками».

«США перебрасывают советские ПВО на Украину» -главный материал газеты.

США отправляет часть оборудования ПВО советского производства, которое она тайно приобрела несколько десятилетий назад, для поддержки украинских вооруженных сил, стремящихся отразить российские воздушные и ракетные атаки. Системам, которые, по словам одного американского чиновника, включают в себя SA-8, уже несколько десятилетий, и они были получены США, чтобы они могли изучить технологии, используемые российскими военными и

которые Москва экспортировала по всему миру. Это оружие знакомо украинским военным, которые унаследовали этот тип техники после распада Советского Союза.

Пентагон отказался комментировать решение США задействовать свой малоизвестный арсенал советского оружия, принятое в то время, когда администрация Байдена предпринимает серьезные усилия по расширению возможностей противовоздушной обороны Украины. США на протяжении десятилетий приобрела небольшое количество советских систем противоракетной обороны, чтобы они могли быть изучены экспертами американской разведки и помочь в обучении американских сил.

Секретные усилия привлекли внимание общественности в 1994 году, когда в аэропорту Хантсвилля, штат Алабама, был замечен транспортный самолет советского производства, находившийся в пределах видимости крупной автомагистрали. Позже выяснилось, что на борту самолета находилась система ПВО С-300, которую США приобрели в Беларуси в рамках секретного проекта.

«Бомбят жилые районы, поскольку Киев отвергает требование Москвы сдать портовый город». Атаки нанесли удар по Киеву, Одессе и другим местам по всей Украине, поскольку Москва, похоже, меняет свой боевой план, чтобы заставить Украину отказаться от претензий на ее южную и восточную территорию. Украина в понедельник ответила отказом на требование России сдать подвергшийся бою портовый город Мариуполь, где продолжались ожесточенные бои. Поскольку ее военное наступление на Украину застопорилось, Россия все чаще бомбит гражданские районы, что, по мнению некоторых официальных лиц США, перерастает в войну на истощение, направленную на то, чтобы заставить правительство в Киеве пойти на уступки и согласиться с требованиями Москвы. Кажущийся тактический сдвиг произошел, когда президент Байден на этой неделе направляется в Европу для встреч с союзниками и партнерами в Северной Атлантике.

«Российские снаряды накрывают украинскую столицу и портовый город» пишет The New York Times. Фото на первой полосе: «В понедельник российские войска нанесли удар по торговому центру в Киеве, Украина, что, по-видимому, стало самым мощным взрывом в столице». На втором фото: «Анастасия Ерашова с ребенком в этом месяце в больнице Мариуполя. Другой ее ребенок погиб во время обстрела».

Материал справа «Европа спешит заполнить рабочие места беженцами». Немецкие компании предлагают тысячи рабочих мест для украинских беженцев. Португальские фирмы обещают языковое обучение для украинцев, ищущих работу. В Литве предприятия обеспечивают уход за детьми на месте, чтобы помочь украинским женщинам беспрепятственно приступить к работе.

По мере того, как массовое бегство из Украины во время войны становится все более масштабным, компании спешат с предложениями о трудоустройстве, от высококлассных инженерных должностей до работы в розничной торговле и на заводах, чтобы помочь тем, кто был перемещен в результате боевых действий, быстро обустроиться, а также восполнить дефицит своей собственной рабочей силы. Информационно-разъяснительная работа происходит со скоростью и размахом, которые редки для Европейского Союза. В отличие от беженцев, наводнивших Европу в результате войн в Сирии, Ираке и Афганистане, трем миллионам украинцев, спасающихся от российских бомб, срочно предоставляется защита и трудоустройство, поскольку правительства отменяют визовые требования и предоставляют почти мгновенный доступ к рынку труда и образованию.

Тысячи вакансий предлагаются исключительно украинским беженцам местными рекрутинговыми агентствами и обширной сетью онлайн-досок объявлений о вакансиях, появившейся в социальных сетях.

«Я буду работать над чем угодно», — сказала 25-летняя Настя, которая на прошлой неделе бежала в Румынию со своей 15-летней сестрой Викторией, когда российские войска приблизились к ее родному городу Одессе.

Имея в кармане всего 200 долларов, сестры планировали остановиться у знакомого украинца, который снял квартиру в Бухаресте. Настя рассказала, что дома она работала в ресторанах, занималась рукоделием и ткала ковры ручной работы. «Надеюсь, я что-нибудь найду», — сказала она, добавив, что опасается, что ее неспособность говорить по-румынски или по-английски станет помехой.

Однако многим другим работа была предложена до того, как они решили остаться. Некоторые предложения направлены на заполнение вакансий, которые остались в Европе после восстановления экономики из-за коронавируса, в самых разных отраслях, от здравоохранения в Германии до работы на складах в Чешской Республике.

Глобальное агентство временного персонала Adecco на прошлой неделе запустило рекрутинговый сайт, чтобы помогать работодателям в подборе украинцев ищущих работу. Более 200 компаний разместили вакансии, а на платформе зарегистрировались около 900 украинцев. «Работа поддерживает их способность начать новую жизнь и обеспечить свое будущее» — говорит директор сайта.

«Байден намерен встретиться с лидерами НАТО» материал в левой колонке на первой полосе. Удары по городам по всей Украине оставили в понедельник лоскутное одеяло из смертей и разрушений, в том когда некогда оживленный торговый центр в Киеве превратился в тлеющие руины в результате одного из самых мощных взрывов в городе со времен войны России против Украины. Жители осажденного и разоренного южного порта Мариуполя приготовились к новым нападениям после того, как украинское правительство отклонило российский ультиматум о сдаче города.

«Сосед сказал, что Бог покинул Мариуполь. Он боялся всего, что видел», — сказала жительница Надежда Сухорукова, недавно сбежавшая, добавив: «Мой город умирает мучительной смертью».

В осажденном и разоренном южном порту Мариуполь жители приготовились к новым нападениям после того, как украинское правительство отклонило российский ультиматум о сдаче города.

Насилие послужило фоном для новых консультаций между Соединенными Штатами и их союзниками о том, как усилить давление на Россию, когда президент Байден разговаривал по телефону с лидерами Германии, Италии, Франции и Великобритании. прежде чем отправиться в среду в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами НАТО. Альянс может принять предложение Польши о создании международных миротворческих сил для Украины, что американские официальные лица ранее ставили под сомнение.

«The Washington Times». Фото на первой полосе: «Киев и другие крупные городские районы Украины сильно пострадали, поскольку война с Россией приближается к месяцу боевых действий. Несмотря на свою значительную мощь, захватчикам так и не удалось захватить ни одного города.

Главный материал сообщает, что Киев и другие крупные городские районы Украины сильно пострадали, поскольку война с Россией приближается к месяцу боевых действий. Несмотря на свою значительную мощь, захватчикам так и не удалось захватить ни одного города. «Без капитуляции Мариуполь столкнется с еще большим ужасом со стороны России» — таков заголовок WP.

В понедельник настойчивые украинцы отвергли требования России о капитуляции и пообещали продолжать боевые действия перед лицом беспорядочных обстрелов и растущего числа погибших, в то время как отношения между Москвой и Западом упали до минимума после окончания холодной войны. на фоне возмущения «массовыми военными преступлениями», совершенными президентом России Владимиром Путиным и его войсками. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель стал последним высокопоставленным чиновником, назвавшим ужасные атаки России в украинском портовом городе Мариуполь военными преступлениями. Он присоединился к президенту Байдену, который на прошлой неделе назвал г-на Путина «военным преступником» из-за, казалось бы, неизбирательного обстрела Россией невоенных целей и актов насилия против мирных жителей в Мариуполе и других местах по всей Украине. Комментарий вызвал резкий упрек со стороны Кремля. Чиновники предупредили, что отношения между США и Россией находятся «на грани разрыва». Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, назвал Байдена и других официальных лиц США «кукловодами», стремящимися вбить клин между Москвой и остальным миром, особенно Европой.

зраиль. «The Jerusalem Post»,фото на первой полосе. «Украинские беженцы тащат свои чемоданы по дороге, покидая осажденный южный портовый город Мариуполь в воскресенье. Мариуполь игнорирует приказ России сложить оружие. Сотни тысяч людей оказались в ловушке в осажденном портовом городе

Газета HAARETZ , фото на первой полосе: «Торговый центр Retroville в Киеве был разрешен после российского обстрела во вторник». Основной материал газеты вышел с заголовком: «Премьер-министр Беннетт в Египте встретится с Абдель-Фаттахом аль-Сиси, главой ОАЭ».Переговоры будут сосредоточены на Иране, Сирии и Украине на фоне усилий по созданию поддерживаемого США альянса бывших противников Израиля. Премьер-министр Нафтали Беннет прибыл в понедельник в Шарм-эль-Шейх для встречи на высшем уровне с президентом Египта Абдель-Фаттахом аль-Сиси и шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, наследным принцем Абу-Даби и фактическим правителем Объединенных Арабских Эмиратов. Государственные СМИ Эмиратов сообщили, что наследный принц также прибыл в понедельник на египетский курорт на Красном море.

По словам дипломатического источника, планы саммита были окончательно согласованы в тайне за последние несколько дней и позиционируют Израиль как стабилизирующее влияние в регионе, добавив, что Беннетт отправился в Египет, чтобы помочь в решении ряда вопросов на фоне

войны на Украине. Саммит является частью усилий по созданию коалиции при поддержке США между странами, которые когда-то считались противниками Израиля, включая Египет, Турцию и государства Персидского залива, которые, в частности, будут стоять вместе против Ирана. Израиль пытается убедить ОАЭ и Саудовская Аравия нарастить добычу нефти и снизить глобальную зависимость от российской нефти, сообщает Haaretz. Два арабских государства заявили, что не желают делать то, что израильские официальные лица назвали важным шагом. Израиль также хочет помочь Египту найти альтернативные источники пшеницы. До вторжения России в Украину Каир зависел от Киева и Москвы в плане зерна. Египет также пострадали от скачка мировых цен на пшеницу из-за войны. Представитель Египта заявил, что в ходе переговоров три лидера сосредоточатся на Иране, Сирии и Украине. Он сказал, что Иран будет в повестке дня в свете прогресса в переговорах между Ираном и крупными мировыми державами в Вене и что общий фронт между Египтом, Израилем и ОАЭ приведет к важное сообщение для Вашингтона.

Россия. «Новая газета». Единственное оппозиционное печатное издание в понедельник вышло с первой полосой «Сына покажите!». В материале рассказывается, что мать опознала среди пленного военного из России, хотя командование говорило. Что сын находится в части.

