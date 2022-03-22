Учимся правильно составлять резюме

Наверное, многие хоть раз задумывались, почему один соискатель отправляет резюме в 10 компаний и ему везде отказывают, а другой делает рассылку в две компании и получает сразу два приглашения на собеседование.

Ни о каком волшебстве и удаче речь не идет, все дело в правильном резюме. Именно оно и является первым и важным шагом на пути к успеху. Резюме можно самостоятельно рассылать на подходящие вакансии, но лучше создать резюме бесплатно онлайн и разместить его на сайте поиска работы, чтобы потенциальный работодатель быстрее вас мог найти.

Правильная и понятная структура

При составлении резюме важно учесть 4 момента:

Грамотность написания;

Соответствие вакансии;

Достаточный объем информации;

Правильная структура.

Резюме с ошибками могут просто не читать, поэтому постарайтесь исключить грамматические ошибки, употребление сленговых слов. Именно такие советы можно найти на сайте поиска работы jobitt.com.

Что касается соответствия вакансии, то нужно четко понимать, чем вы планируете заниматься в компании. Если вы претендуете на должность кассира, то будет лишним упоминать, что вы окончили курсы дизайна интерьера или флористики.

Нет точных правил, которые бы указывали на объем резюме. Важно понимать, что резюме, состоящее из несколько предложений, может просто не заинтересовать работодателя или специалиста по персоналу. Также вряд ли кто-то сможет дочитать до конца резюме из 2-3 страниц текста. Оптимальный объем – это 1 страница. Но если все ваши достижения и опыт сложно поместить на 1 листике бумаги, лучше не скупиться на слова.

Последний важный момент – это правильная и понятная структура.

Резюме должно состоять из «шапки» с контактами, личной информацией, образованием и профессиональными навыками (опытом работы).

Чего не стоит писать в резюме?

Часто соискатели превращают резюме в сочинение в свободной форме, где рассказывают не только о своих профессиональных качествах, но и о хобби, семейном положении, вредных привычках, чертах характера, причинах увольнения с занимаемой должности.

Специалисты проекта jobitt.com советуют этого не делать. В резюме должна быть только та информация, которая важна для менеджера по подбору персонала.

Если компании важно ваше семейное положение, то об этом вас спросят на собеседовании. Это же касается и причин увольнения с предыдущей работы.

Что касается хобби, то указывать можно те увлечения, которые непосредственно связаны с вашей профессиональной деятельностью. Например, для журналиста или редактора увлечение фотографией будет явным плюсом. Претендуя на должность бухгалтера или инженера, не стоит писать, что вы увлекаетесь дайвингом, путешествиями или рыбалкой. Такая информация будет лишней.

Также в резюме часто можно встретить такие характеристики соискателя – как «ответственный», «чуткий», «отзывчивый», «коммуникабельный». В данном случае черты характера – это последнее, на что обращает внимание руководитель, ему важны ваши профессиональные навыки.

Составляйте резюме правильно!