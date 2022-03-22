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Что делать, если воздушная тревога застала вас в магазине?

Что делать, если воздушная тревога застала вас в магазине?

В департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета разъяснили, что должны делать администрация, персонал и посетители магазина / супермаркета / торгового центра во время воздушной тревоги.

Рецепты

Одесситы массово жалуются в горсовет на то, что во время воздушной тревоги персонал объектов торговли выгоняет посетителей на улицу.

Поэтому городские власти дали разъяснение, как должны действовать персонал и посетители объектов торговли, когда объявлена тревога.

При воздушной тревоге администрация магазина/супермаркета/ТЦ/ТРЦ должна:

  • сообщить посетителям о воздушной тревоге с помощью системы оповещения (громкоговоритель, сирена, сигнализация, акустическая система).
  • проинформировать всех посетителей о ближайшем убежище (укрытии). Это также может быть паркинг или подвал. К ближайшему укрытию приведут указания на стене или на полу с направлением в убежище.
  • если в магазине нет убежища (укрытия), администрация магазина должна определить наиболее безопасное место в помещении магазина, куда во время тревоги идет персонал и посетители.

Данные разъяснения обязательны к исполнению.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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