Цены на яблоки в Украине бьют рекорды, а картошкой лучше запастись сейчас

Почему дорожает картошка

В Украине резко выросли цены на картошку. Уже сейчас в среднем цена за килограмм составляет 30-35 гривен. А зимой за этот популярный овощ прийдется заплатить и того больше.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко говорит, что причиной такого подорожания стали неблагоприятные погодные условия в этом году. Год был неурожайным из-за летней засухи, а в центральных и восточных регионах страны до сих пор не собрали весь урожай картошки.

Но даже после сбора урожая цены не упадут. Это связано с повышением налогов и цен на бензин, а значит – и больших затрат на логистику.

А еще с наступлением холодов картошка нуждается в специальных условиях хранения. Это еще один фактор подорожания.

Гопко прогнозирует, что за килограмм картошки зимой придется заплатить 50-55 гривен и не исключает, что цены могут вырасти и до 60 гривен за килограмм.

Аналитики прогнозируют, что для покрытия дефицита в период между средне-сезонными и поздними сортами картофеля в супермаркеты будут завозить и импортную продукцию.

По данным аналитика плодоовощного рынка Евгения Кузина, в Украину завозятся относительно небольшие партии картофеля из Польши и Литвы, а также продукция из Турции. Массового импорта на уровне 2019-2020 годов пока не наблюдается и эти поставки выглядят как временное решение.

Поэтому, если у вас есть возможность запастись картофелем, то лучше это сделать сейчас, чтобы зимой не переплачивать.

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Цена на яблоки в нынешнем году бьет рекорды

Цены на яблоки в Украине на данный момент являются самыми высокими за последние семь лет. Оптовые цены достигли 25 гривен за килограмм, в то время как розничные колеблются от 25 до 40 грн/кг.

В нынешнем сезоне урожай не такой обильный, как в прошлом году. Из-за аномально высоких температур и засухи летом многие садоводы потеряли часть урожая.

Также эксперты объясняют повышение цен растущим интересом производителей к производству концентратов.

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По словам Владимира Гуржия, руководителя USPA Fruit, стоимость технического яблока уже приблизилась к 0,30 евро за килограмм. Это рекордная отметка, которую участники рынка не наблюдали на протяжении многих лет.

«Ожидания производителей продиктованы очевидными факторами. Прежде всего, это меньший урожай, который еще собирается. И не только в Украине, но и в Польше и других странах-конкурентах. Второй фактор — рост цен на яблоки на переработку от недели к неделе. Поэтому это дает определенные ожидания для фермеров. Когда яблоки закупаются на переработку по 30 евроцентов, то понятно, что при гораздо меньших усилиях и затратах их можно просто сдать на переработку», — говорит эксперт.

Также Владимир Гуржий отмечает, что повышение цен связано с сезонным сокращением предложения осенних сортов. Поэтому после сбора осенних и позднеосенних сортов нынешние цены до 40 гривен за 1 кг яблок в розницу могут немного снизиться.

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