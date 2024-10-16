Новости Одессы и Одесской области

Цены на яблоки в Украине бьют рекорды, а картошкой лучше запастись сейчас

Цены на яблоки в Украине бьют рекорды, а картошкой лучше запастись сейчас

В этом сезоне цены на овощи и фрукты просто бьют рекорды. Многим украинцам картошка уже не по карману, и это не предел — эксперты предупреждают, что вскоре за популярный овощ придется платить гораздо больше. Не обошло подорожание популярный и любимый фрукт всех украинцев —  яблоки.

Почему дорожает картошка

В Украине резко выросли цены на картошку. Уже сейчас в среднем цена за килограмм составляет 30-35 гривен. А зимой за этот популярный овощ прийдется заплатить и того больше.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко говорит, что причиной такого подорожания стали неблагоприятные погодные условия в этом году. Год был неурожайным из-за летней засухи, а в центральных и восточных регионах страны до сих пор не собрали весь урожай картошки.

Но даже после сбора урожая цены не упадут. Это связано с повышением налогов и цен на бензин, а значит – и больших затрат на логистику.

А еще с наступлением холодов картошка нуждается в специальных условиях хранения. Это еще один фактор подорожания.

Гопко прогнозирует, что за килограмм картошки зимой придется заплатить 50-55 гривен и не исключает, что цены могут вырасти и до 60 гривен за килограмм.

Аналитики прогнозируют, что для покрытия дефицита в период между средне-сезонными и поздними сортами картофеля в супермаркеты будут завозить и импортную продукцию.

По данным аналитика плодоовощного рынка Евгения Кузина, в Украину завозятся относительно небольшие партии картофеля из Польши и Литвы, а также продукция из Турции. Массового импорта на уровне 2019-2020 годов пока не наблюдается и эти поставки выглядят как временное решение.

Поэтому, если у вас есть возможность запастись картофелем, то лучше это сделать сейчас, чтобы зимой не переплачивать.

Читаем также и сравниваем: Цены на Привозе в начале октября: какую картошку выбираем?

Цена на яблоки в нынешнем году бьет рекорды

Цены на яблоки в Украине на данный момент являются самыми высокими за последние семь лет. Оптовые цены достигли 25 гривен за килограмм, в то время как розничные колеблются от 25 до 40 грн/кг.

В нынешнем сезоне урожай не такой обильный, как в прошлом году. Из-за аномально высоких температур и засухи летом многие садоводы потеряли часть урожая.

Также эксперты объясняют повышение цен растущим интересом производителей к производству концентратов.

По теме: Яблочную продукцию одесского производителя экспортируют в Европу и США

По словам Владимира Гуржия, руководителя USPA Fruit, стоимость технического яблока уже приблизилась к 0,30 евро за килограмм. Это рекордная отметка, которую участники рынка не наблюдали на протяжении многих лет.

«Ожидания производителей продиктованы очевидными факторами. Прежде всего, это меньший урожай, который еще собирается. И не только в Украине, но и в Польше и других странах-конкурентах. Второй фактор — рост цен на яблоки на переработку от недели к неделе. Поэтому это дает определенные ожидания для фермеров. Когда яблоки закупаются на переработку по 30 евроцентов, то понятно, что при гораздо меньших усилиях и затратах их можно просто сдать на переработку», — говорит эксперт.

Также Владимир Гуржий отмечает, что повышение цен связано с сезонным сокращением предложения осенних сортов. Поэтому после сбора осенних и позднеосенних сортов нынешние цены до 40 гривен за 1 кг яблок в розницу могут немного снизиться.

О подорожании продуктов читайте в статье: Цены вырастут на все продукты: чем стоит запастись уже сегодня

 

 

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Цены вырастут на все продукты: чем стоит запастись уже сегодня
    Цены вырастут на все продукты: чем стоит запастись уже сегодня

    Ростом цен на продукты украинцев не удивишь. Война и инфляция ускорили этот процесс. И с сокращением реальных доходов населения набирающее обороты подорожание весьма ощутимо ударило по карманам большинства покупателей. Как осенью могут измениться цены на продукты и чем следует запастись на зиму, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Бесплатный концерт и интересные лекции: куда пойти в Одессе 15-17 октября
    Бесплатный концерт и интересные лекции: куда пойти в Одессе 15-17 октября

    Лекции о создателях крафтовых произведений, поэте Николае Бажане, концерт в консерватории и возможность пообщаться на английском — такие бесплатные культурные события можно посетить в Одессе на этой неделе. А еще — проверить онлайн свою медиаграмотность.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Отопительный сезон уже на подходе: как Одесса готовится к холодам и блэкаутам
    Отопительный сезон уже на подходе: как Одесса готовится к холодам и блэкаутам

    Зима к Одессе, как всегда, подкрадывается незаметно. Между тем по прогнозам аналитиков, грядущий сезон холодов на третий год широкомасштабной войны может оказаться самым тяжелым для украинцев. Ведь рашисты продолжают целенаправленно наносить удары по энергоструктуре нашей страны. А без электричества оказывается под угрозой вся жизнедеятельность города: жители могут остаться без воды и тепла. Как готовится Одесса к очередной военной зиме, рассказывает заместитель городского головы Анна Позднякова.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Юные фигуристы из Одессы победили на международном турнире Budapest Trophy в танцах на льду
    Юные фигуристы из Одессы победили на международном турнире Budapest Trophy в танцах на льду

    Украинские фигуристы Ирина Подгайная и Артем Коваль – воспитанники одесской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) «Льдинка» – стали победителями в юниорской категории в танцах на льду на международном турнире Budapest Trophy, проходящем в столице Венгрии Будапеште.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 963: ВСУ могли сбить российский истребитель с помощью F-16
    Война, день 963: ВСУ могли сбить российский истребитель с помощью F-16

    Сегодня, в воскресенье, 13 октября 2024 года, начались девятьсот шестьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О наиболее значимых событиях за прошедшие сутки – в краткой сводке «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua