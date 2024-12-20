Цены на Привозе в разгаре декабря: почему нет елок?

Привоз в разгаре декабря: люди прикупают что-то на Рождество и Новый год, пытаясь поверить, что свет не будут выключать и «холодильник выдержит». Все – в богатом ассортименте.
Было или не было?
– А где елки?! – громко спрашивает женщина у продавца.
– На Привозе елки не продают. И никогда не продавали, – отвечает тот.
– Как это так? В прошлом году были!
– Не было!
– Женщина, ну что вы такое говорите? Когда на самом Привозе елками торговали?
Выходите с Привоза, идете на Пантелеймоновскую. Там елок много-много.
– Там цены высокие. А мне сказали на Привоз идти.
– Это вы что-то не сообразили.
– Вот, меня уже и дурой назвали. Вы еще скажите, что на Привозе овощи-фрукты не продают, – возмутилась женщина.
Овощи-фрукты продают. А вот елки действительно на самом Привозе не надо искать.
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-45 грн;
- лук – 20-35 грн;
- помидоры – 30-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 60-110 грн;
- сладкий перец – 35-80 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 60-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 70-100 грн;
- апельсины – 70-110 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-90 грн;
- брынза – 180-250 грн;
- творог – 80-140 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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