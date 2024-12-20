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Цены на Привозе в разгаре декабря: почему нет елок?

Цены на Привозе в разгаре декабря: почему нет елок?

Привоз в разгаре декабря: люди прикупают что-то на Рождество и Новый год, пытаясь поверить, что свет не будут выключать и «холодильник выдержит». Все – в богатом ассортименте.

Было или не было?

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На Привозе в декабре

– А где елки?! – громко спрашивает женщина у продавца.

– На Привозе елки не продают. И никогда не продавали, – отвечает тот.

– Как это так? В прошлом году были!

– Не было!

– Женщина, ну что вы такое говорите? Когда на самом Привозе елками торговали?

Выходите с Привоза, идете на Пантелеймоновскую. Там елок много-много.

– Там цены высокие. А мне сказали на Привоз идти.

– Это вы что-то не сообразили.

– Вот, меня уже и дурой назвали. Вы еще скажите, что на Привозе овощи-фрукты не продают, – возмутилась женщина.

Овощи-фрукты продают. А вот елки действительно на самом Привозе не надо искать.

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе

  • картофель – 30-45 грн;
  • лук – 20-35 грн;
  • помидоры – 30-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 60-110 грн;
  • сладкий перец – 35-80 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
На Привозе: яблоки, капуста
На Привозе: фрукты
На Привозе: мандарины
На Привозе: яблоки
На Привозе: фрукты
На Привозе: картошка
На Привозе: зелень
На Привозе: цитрусовые
На Привозе: капуста

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 60-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 70-100 грн;
  • апельсины – 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Яйца на Привозе

На Привозе: сыр и брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 180-250 грн;
  • творог – 80-140 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Цены на мясо на Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Цены на рыбу на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе сегодня: мало брынзы, много хурмы (фоторепортаж).

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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