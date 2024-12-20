Цены на Привозе в разгаре декабря: почему нет елок?

Было или не было?

– А где елки?! – громко спрашивает женщина у продавца.

– На Привозе елки не продают. И никогда не продавали, – отвечает тот.

– Как это так? В прошлом году были!

– Не было!

– Женщина, ну что вы такое говорите? Когда на самом Привозе елками торговали?

Выходите с Привоза, идете на Пантелеймоновскую. Там елок много-много.

– Там цены высокие. А мне сказали на Привоз идти.

– Это вы что-то не сообразили.

– Вот, меня уже и дурой назвали. Вы еще скажите, что на Привозе овощи-фрукты не продают, – возмутилась женщина.

Овощи-фрукты продают. А вот елки действительно на самом Привозе не надо искать.

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-45 грн;

лук – 20-35 грн;

помидоры – 30-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 60-110 грн;

сладкий перец – 35-80 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 60-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарины – 70-100 грн;

апельсины – 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза – 180-250 грн;

творог – 80-140 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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