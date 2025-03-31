Недавно к одесскому инспектору Службы образовательной безопасности обратился девятиклассник. Парень рассказал, что в Telegram-канале получил от неизвестного предложение «подзаработать». Задачей было поджигать транспортные средства РТЦК, административные здания и оставлять на них граффити. За это ему обещали денежное вознаграждение.

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«Сначала заманивают несложными задачами, например сфотографировать определенный объект или нарисовать граффити. Если это выполнено, ребенка пытаются втянуть в более серьезную подрывную деятельность — через шантаж или обещания заработка»,— отмечает Алексей Билошицкий.

В полиции призывают быть внимательными и объяснять детям, чем опасны такие предложения от вражеских спецслужб.

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