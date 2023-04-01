Молодая одесситка своеобразно спасала девушек от бедности (видео)

В Одессе полицейские разоблачили женщину, которая втягивала в занятие проституцией девушек, оказавшихся в тяжелом материальном положении. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

По информации правоохранителей, 25-летняя одесситка занималась организацией услуг интимного характера за денежное вознаграждение в Одессе и вовлечением девушек в занятие проституцией, пользуясь их сложной финансовой ситуацией.

Сводница размещала в интернете объявления о предоставлении услуг интимного характера, а также администрировала страницы женщин в социальных сетях и продвигала их анкеты. Кроме того, она вела переписки с клиентами, определяла цену и договаривалась о месте и виде интимных услуг, которые должны были предоставить завербованные женщины.

Во время обыска дома у правонарушительницы изъяли вещественные доказательства ее противоправной деятельности. «Хозяйку борделя» задержали и сообщили ей о подозрении в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (вовлечение в занятия проституцией). Теперь ей «светит» от 4 до 7 лет тюрьмы.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.