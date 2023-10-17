Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали женщин, которые трудоустравали девушек «администраторами» (видео)

В Одессе задержали женщин, которые трудоустравали девушек «администраторами» (видео)

В Одессе разоблачили пятерых женщин, которые под видом предложения работы в массажных салонах втягивали девушек в занятие проституцией. Места разврата они организовали в арендованных квартирах.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Женщин в возрасте от 37 до 61 лет находили девушек, оказавшихся в затруднительном материальном положении, для предоставления сексуальных услуг, размещая в интернете объявления о вакансиях администраторов в массажных салонах. Девушкам предлагали ежедневные выплаты и возможность проживания.

Подозреваемые поочередно общались с клиентами, предоставляли им по выбору женщин для интимных услуг, контролировали время их предоставления и получали оплату. Часть заработанных денег организаторы распределяли между собой и работницами заведения, остальные тратили на содержание квартир.

По данным полиции, в занятие проституцией вовлекли 13 девушек.

Пятерым женщинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины, за это может грозить заключение сроком от четырех до семи лет. Пока женщины находятся под стражей.

Наказание за сутенерство предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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