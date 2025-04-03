Про це сьогодні повідомили в пресслужбі управління Нацполіції в Одеській області.

Працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими встановили, що 30-річний громадянин сусідньої країни, який проживає в Одесі, розмістив в одній з місцевих груп популярного месенджера оголошення про пошук жінок на високооплачувану роботу за кордоном, а саме так звані робочі «недовготривалі тури» в одну з європейських країн.

Слідчими поліції задокументовано, як «роботодавець» підшукав для вербування і подальшої сексуальної експлуатації чотирьох одеситок віком від 22 до 34, які опинилися в тяжкому матеріальному становищі.

Під час переписки з дівчатами сутенер повідомляв, що у них будуть хороші умови роботи за кордоном, вони будуть проживати в орендованій квартирі і отримувати 250-300 євро за годину роботи. За умовами «трудоустрою» половину з цих грошей дівчата повинні віддавати йому, а заробіток за додаткові послуги залишати собі. Про те, що майбутня робота буде пов’язана з наданням сексуальних послуг, чоловік розповідав тільки при особистих зустрічах, неодноразово підкреслюючи, що через своє становище вони не знайдуть кращого заробітку.

Поліцейські затримали іноземця в одному з районів Одеси, де він зустрівся з двома завербованими жінками, яких він мав відправити автобусом «на заробітки» за кордон. Виїзд інших співвітчизниць планувався пізніше.

Як речові докази слідчі вилучили у затриманого мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправність його дій.

Дії зловмисника кваліфіковано за частинами 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу. Йому повідомили про підозру в вербуванні людей з метою експлуатації з використанням вразливого стану потерпілих. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

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