Как сообщили в полиции Одесской области, на прошлой неделе на спецлинию 102 поступило сообщение от 53-летней местной жительницы о том, что ее зять в состоянии опьянения угрожает взорвать в доме гранату.

На место происшествия прибыли полицейские, взрывотехники и бойцы спецподразделения КОРД. Им удалось разоружить и задержать мужчину.

Следователи установили, что 41-летний жил в доме вместе с 35-летней женой, тещей и тремя детьми в возрасте от семи до шестнадцати лет. После ссоры с женой мужчина достал гранату и начал угрожать ее взорвать. Женщинам с детьми удалось выбежать на улицу.

Мужчина пояснил, что ручную гранату он нашел в Донецкой области и привез домой в качестве сувенира.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.

Напомним, 23 марта 2025 год, в городе Беляевке Одесской области взорвали местное отделение полиции. Погибла женщина, ранены полицейские. А на днях в Одессе задержали изготавлителя взрывного устройства для этого теракта.