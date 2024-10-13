Как в Одессе змею в паркинге ловили

Забавную историю Беляков рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, на днях ему позвонили из ГСЧС и сообщили, что на проспекте Шевченко в подземном паркинге появилась змея (как впоследствии оказалось, это был водяной уж).

«Сотрудники паркинга накрыли змею пустым ведром и ждали меня. Но когда я приехал, то увидел, что змея убежала. И причиной стала крошечная зазубрина на краю ведра. Этот случай наглядно демонстрирует, что змея способна проникнуть в малейшее отверстие», – поделился директор зоопарка.

Беляков также добавил, что в итоге змею в паркинге так и не нашли: «это что искать иглу».

Ранее Игорь Беляков поведал забавную историю спасения желтобрюхого полоза – змеи, к слову, занесенной в Красную книгу Украины – в поселке Зеленый Гай недалеко от Черноморки. Тогда змею удалось поймать, но она успела немного покусать директора Одесского зоопарка.

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