Как в Одессе змею в паркинге ловили

В Одессе змея заползла в подземный паркинг жилого дома. И на «охоту» снова пришлось выйти директору Одесского зоопарка Игорю Белякову. Однако пресмыкающееся оказалось хитрее людей, пытавшихся поместить его в «ловушку».
Забавную историю Беляков рассказал на своей странице в Facebook.
По его словам, на днях ему позвонили из ГСЧС и сообщили, что на проспекте Шевченко в подземном паркинге появилась змея (как впоследствии оказалось, это был водяной уж).
«Сотрудники паркинга накрыли змею пустым ведром и ждали меня. Но когда я приехал, то увидел, что змея убежала. И причиной стала крошечная зазубрина на краю ведра. Этот случай наглядно демонстрирует, что змея способна проникнуть в малейшее отверстие», – поделился директор зоопарка.
Беляков также добавил, что в итоге змею в паркинге так и не нашли: «это что искать иглу».
Ранее Игорь Беляков поведал забавную историю спасения желтобрюхого полоза – змеи, к слову, занесенной в Красную книгу Украины – в поселке Зеленый Гай недалеко от Черноморки. Тогда змею удалось поймать, но она успела немного покусать директора Одесского зоопарка.
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