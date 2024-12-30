Пригреть змею на груди: как ухаживать за будущим символом 2025 года?

Нет света — помогут генератор и бутылки с теплой водой

Назар — владелец коллекции рептилий выставки-кофейни Rept&coffe club. Здесь проживают около восьмидесяти видов пресмыкающихся. В одесском заведении более пяти лет проводят экскурсии, консультируют будущих владельцев рептилий, помогают выбрать и приобрести все необходимое для ухода за ними.

По словам Назара, когда начинается холодная пора, часть рептилий уходит зимовать. Некоторое время их кормят, снижают им температуру, и они «спят». Если нет возможности создать змеям комфортную температуру, используют генератор.

— Заправляем его топливом, а он отдает электричество. И так обогреваем змей. В нашем помещении постоянно поддерживается температура не ниже двадцати градусов. У нас старый фонд и толстые стены, поэтому тепло долго сохраняется, — говорит Назар.

По его мнению, кратковременные изменения температур не сильно вредят змеям. Но они могут заболеть. В коллекции есть маленькие гекконы, они более чувствительны, чем змеи, к перепадам температур. Назар рассказал, что в домашних условиях обогреть змею можно с помощью бутылок с теплой водой. Есть различные электрические коврики для рептилий.

Питон не пережил блэкаут

Одесситка Татьяна поделилась с нами своей историей.

— Мой Капитоша погиб, к сожалению. Это был питон старшего сына, ему подарили на день рождения. Такой себе подарок, потому что я против экзотических животных дома. Но живет, поэтому надо ухаживать. У него был специальный террариум со специальными лампами. Несколько лет он жил без проблем, но когда начался блэкаут, его было очень трудно согреть, потому что одеяло и шерстяные вещи таких животных не согревают. Он сам залезал на батареи. Но когда стали холодными и они, Капитоша начал сопливить. Мы понесли его к врачу, тот сказал, что уже воспаление легких. Через несколько дней питон умер. Сын не знает, что его любимец умер. Думает, что мы отнесли его в зоопарк. Печальная история.

«Забежала вчера спонтанно на день рождения, на меня положили спать Светку», — пишут в соцсетях.

Директор Одесского зоопарка рекомендует

По словам директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, змея — холоднокровное животное, она не умеет сама себя греть и охлаждать. Надо правильно выбирать температурный режим. Нельзя змею держать в домашних условиях, просто выпустить в квартире. Нужен террариум с микроклиматом (температура, влажность). Для разных видов разные показатели.

— Если вы оказались в ситуации, когда у вас есть животное, но нет света и отопления, змея замерзнет. На груди греть змею тоже можно, это действенно. «Пригреть змею на груди» — не просто так возникла пословица, — рассказал Игорь Беляков.

По его словам, змеи могут заползать к человеку в кровать и греться на груди в холодные ночи. Это аварийный выход из ситуации, постоянно им пользоваться нельзя. Разные виды по-разному к такому относятся. Есть змеи не ручные, есть виды, которые нежелательно брать в руки. Если вы оказались в ситуации, когда в доме холодно и змею некуда деть, важно ее не кормить. Рептилии могут долго выдерживать понижение температуры без еды. Если ее покормить и она не сможет переварить добычу, животное может умереть.

Игорь Беляков перечислил тревожные симптомы у рептилий:

змея долго не ест,

не может вылинять,

сбрасывает старую кожу фрагментами,

у него насморк,

стоматит в пасти,

много маленьких клещей.

В этих случаях надо обращаться к ветеринару и лечить животное.

По словам директора Одесского зоопарка, в террариумистике есть много технических гаджетов, которые повышают комфорт животных. Разнообразные обогреватели необходимы для змеи.

— Она нуждается в террариуме с принципом теплого и холодного углов. Один край надо выгревать, а противоположный — нет. Змея сама себе выберет комфортное место. Есть также различные лампы для животных. Благодаря им змеи получают витамин D3, — отметил Игорь Беляков.

Он также напомнил, что решение взять змею домой не должно быть импульсивным.

— Наши региональные представители: водяной уж, обычный уж, желтобрюхий полоз — очень сложные. Никому бы не советовал их держать дома. Я категорически против одомашнивания ядовитых змей. Боиды, молочные змеи, экзотические полозы хорошо приживаются, — рассказал Игорь Биляков.

По его словам, перед тем, как брать домой змею, стоит проконсультироваться со специалистами, позаботиться о корме, приобрести террариум, и только тогда выбирать любимца.

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