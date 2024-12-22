Полиция начала расследование по факту трагедии в Одесском зоопарке

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, событие квалифицировано как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Напомним, утром субботы, 21 декабря, леопард напал на работника зоопарка, который пришел убирать в вольере. На помощь раненому бросился еще один работник, и оба мужчины оказались за изгородью вместе с животным. Чтобы спасти людей и не допустить побега зверя в город, полицейские застрелили леопарда.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, это была вынужденная мера, поскольку попытки усыпить животное оказались тщетными, и леопард мог в любую минуту оказаться за пределами зоопарка, а это представляло большую угрозу для жизни и здоровья людей.

«Иного выхода из этой ситуации не было, поскольку могли пострадать люди», – пояснил Беляков в своем вчерашнем видеообращении, обнародованном на странице зоопарка в Facebook.

Пострадавшего сотрудника зоопарка госпитализировали с ранами и множественными укусами, сейчас он в тяжелом состоянии (по информации из соцсетей, леопард снял с него скальп). Второй работник зоопарка не пострадал.

Следствие продолжается.

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